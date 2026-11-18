Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Nancy Mirella Velásquez atraviesa una difícil situación familiar y médica. Sus tres hijos, Duván, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez, de 19 años, permanecen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La mujer se recupera en Colombia de una cirugía por cáncer de estómago.

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Madre de trillizos detenidos por ICE pide su liberación

La madre habló con medios estadounidenses sobre la angustia que enfrenta mientras espera noticias de sus hijos. Los jóvenes fueron arrestados el 5 de noviembre de 2026 durante una parada de tráfico en Bessemer, Alabama.

“No puedo con el dolor que tengo”, expresó Velásquez. También manifestó que mantiene la esperanza de recibir una noticia favorable: “Estoy acá, en la espera de que me digan que mis hijos son libres”.

Según informó El Tiempo de Bogotá, la detención ocurrió cuando los hermanos se dirigían a trabajar junto con un amigo. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Luisiana.

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¿Por qué ICE detuvo a los tres colombianos?

Los hermanos llegaron a Estados Unidos en mayo de 2023, cuando todavía eran menores de edad. La familia sostiene que ingresaron mediante un proceso de asilo y que tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030.

Sin embargo, ICE aseguró que fueron detenidos inicialmente por la Patrulla Fronteriza tras ingresar al país cerca de Yuma, Arizona. La entidad indicó que permanecerán bajo custodia mientras avanza su proceso migratorio.

El Tiempo de Bogotá señaló que la familia cuestiona la detención, pues los jóvenes contaban con autorizaciones laborales y tenían solicitudes migratorias pendientes.

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La enfermedad de su madre agrava la situación familiar

La situación también tiene consecuencias económicas. Los trillizos contribuían a pagar el tratamiento médico de su madre y los gastos del hogar. Ahora, sus familiares buscan recursos para financiar su defensa legal.

De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, la familia calcula que necesita más de 75 000 dólares para cubrir los honorarios de abogados y otros gastos del proceso.

Además, uno de los hermanos se convirtió recientemente en padre de gemelas. Mientras tanto, Nancy permanece en Colombia a la espera de que sus hijos recuperen la libertad.

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