Ecuador concluye atención consular en Venezuela tras sismos

Ecuador concluye la atención consular en Venezuela el 27 de julio tras los terremotos. Más de 1 500 personas atendidas

Johnny Depp como Ebenezer Scrooge.
Giovanni Astudillo

El Gobierno ecuatoriano concluirá el próximo lunes 27 de julio de 2026 la atención consular presencial que activó temporalmente en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela.

Trámites consulares en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana envió a inicios de julio de 2026 a un grupo de funcionarios.

Durante 30 días, los ecuatorianos en Venezuela pudieron acceder a trámites como la emisión y renovación de pasaportes y documentos de identidad, así como al registro de nacimientos, defunciones y matrimonios o uniones de hecho.

Ubicación y resultados de la atención

La atención se llevó a cabo en la Sección de Intereses de Ecuador, ubicada en la Embajada de Suiza en Caracas.

Desde allí, personal de la Cancillería emitió 600 pasaportes, priorizando a personas damnificadas, adultos mayores, menores y personas con discapacidad, según informó este sábado la cartera de Estado.

Asistencia a ecuatorianos afectados

Los funcionarios atendieron a más de 1 500 personas en la sede consular y también en las zonas afectadas por el doble sismo.

Además, realizaron legalizaciones y apostillas de documentos y brindaron apoyo en procesos de protección a menores.

Continuidad del servicio consular

La Cancillería informó que, aunque la misión de asistencia presencial concluye el próximo 27 de julio, la atención continuará desde los consulados ecuatorianos en Bogotá y Panamá.

Se priorizarán los canales digitales “para que ningún ecuatoriano quede desatendido”.

Ayuda humanitaria e impacto del sismo

Ecuador y Venezuela tienen rotas las relaciones diplomáticas desde 2024. Sin embargo, tras los terremotos, llegaron al país caribeño más de 100 bomberos de Quito y Guayaquil para ayudar en las labores de búsqueda y rescate.

Además, el Gobierno envió más de 30 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

En el avión militar que llevó la ayuda recolectada, regresaron 36 ecuatorianos repatriados y los restos de tres ciudadanos fallecidos en los terremotos, según el ministerio.

Balance oficial del desastre

El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta el momento 5 546 personas fallecidas, 16 740 heridas y cerca de 18 000 sin viviendas, según el último balance oficial.

Elaborado con información de EFE

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