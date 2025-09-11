Dos ecuatorianos fueron asesinados en Mazarrón, Murcia, España, tras su desaparición el pasado 16 de abril, informó El Español, este jueves 11 de septiembre de 2025. Las autoridades realizan investigaciones sobre la autoría del crimen.

El asesinato de dos ecuatorianos en España y las investigaciones

En abril de 2025, los ecuatorianos José Patricio Chango y Edwin Guillermo Cambal desaparecieron en España y, tiempo después, se confirmó su muerte.

El hallazgo de los cuerpos de dos ecuatorianos en Mazarrón, Murcia (España), estremeció a sus familias y a la comunidad migrante, según un reportaje de El Español.

José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32, habían desaparecido el 16 de abril de 2025.

Tras 140 días de búsqueda, la Guardia Civil encontró sus restos en una vivienda de la urbanización Camposol.

El hallazgo de los dos ecuatorianos en una casa ‘okupa’ y el sospechoso

Los cadáveres estaban descuartizados y enterrados bajo una cama, en un zulo cubierto de arena, cemento y losas.

La vivienda era ocupada ilegalmente por Carlo P., un colombiano con antecedentes judiciales y trabajos ocasionales en construcción.

El hallazgo se produjo el 29 de agosto, durante un registro policial, informó el Español.

La investigación apunta a que el sospechoso atrajo a los dos ecuatorianos con el pretexto de vender comida y licor, actividad que realizaba de manera clandestina. El móvil sería económico, pues las víctimas habían recibido pagos en metálico el día de su desaparición.

La pista del automóvil

El rastreo del Citroën C5, propiedad de José Patricio, permitió dar con el sospechoso. El vehículo pasó por manos de una familia de etnia gitana, que aseguró haberlo comprado a Carlo. Un ticket hallado en el coche vinculó los movimientos del grupo y facilitó la identificación del colombiano.

Los investigadores sostienen que Carlo habría actuado solo, aunque no descartan que haya contado con ayuda para ocultar los cuerpos.

Perfiles y contexto

José Patricio era padre de cuatro hijos y Edwin Guillermo de dos. Ambos trabajaban en construcción y compartían vivienda en Mazarrón.

La noche de su desaparición compraron cerveza tras terminar su jornada laboral. Sus teléfonos se apagaron en la madrugada del 16 de abril, en un paraje cercano a un salón de apuestas que solían frecuentar.

Carlo, por su parte, mantenía un estilo de vida ostentoso que exhibía en redes sociales, con prendas de lujo, bebidas caras y vehículos de alta gama, indicó el Español.

Su entorno lo describía como consumidor de drogas, aficionado a las apuestas y con un carácter violento.

Repatriación de los cuerpos

Aunque falta la confirmación oficial de ADN, las familias dan por hecho que los cuerpos corresponden a sus seres queridos. En Mazarrón se organizó un evento solidario para recaudar 9 000 euros, necesarios para financiar la incineración y repatriación a Ecuador.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de los dos migrantes ecuatorianos, según el reportaje de El Español.

