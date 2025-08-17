El 15 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Policía de Perú e Interpol, concretó la extradición de un ciudadano ecuatoriano requerido por la justicia de nuestro país. El hombre enfrentará cargos por el presunto delito de violación y tenía una notificación roja activa.

Investigación del ciudadano ecuatoriano extraditado desde Perú

La investigación se originó en 2023, en el cantón Durán (Guayaquil). Según las autoridades, el individuo habría ingresado al domicilio de su exconviviente y cometido la agresión sexual. Desde entonces, las instituciones judiciales y policiales mantenían la orden de localización.

Traslado y puesta a órdenes judiciales

El ciudadano, identificado como César P., fue trasladado desde Perú hacia Ecuador y entregado a la autoridad competente para continuar con los trámites judiciales. La Policía Nacional destacó que el proceso se realizó en el marco de la cooperación internacional.

Extraditado desde España por caso de femicidio en Tungurahua

En un segundo caso, la Policía Nacional concretó la extradición activa de un ciudadano identificado como Juan C., requerido por el presunto delito de femicidio.

El hecho se registró en 2021, en el municipio de Mocha, provincia de Tungurahua, donde se halló un cuerpo con varias fracturas.

Durante la inspección, los servidores policiales encontraron una carta y un martillo con manchas de sangre, elementos que sirvieron para identificar al sospechoso. El hombre fue extraditado desde España y trasladado a Ecuador para enfrentar el proceso legal.

Cifras de femicidios en Ecuador según Aldea

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) reporta que desde 2014, año en que se tipificó el femicidio como delito en Ecuador, se han registrado 2.026 casos. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025 se contabilizaron 82 víctimas en el país.

Con información de EFE.