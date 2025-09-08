España reforzó este lunes, 8 de septiembre de 2025, su postura crítica hacia Israel al aprobar nuevas restricciones que buscan responder al “genocidio” en la Franja de Gaza, lo que desencadenó la reacción automática del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que denunció “antisemitismo institucionalizado” y prohibió la entrada al país de dos ministras españolas.

Más noticias

Según informó EFE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv en señal de protesta por lo que calificó como “acusaciones calumniosas” y por las “inaceptables medidas contra miembros del Ejecutivo”.

Pedro Sánchez explicó las acciones que tomaría España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó que estas acciones consolidan de manera legal la prohibición permanente de compraventa de armas con Israel, ya aplicada desde octubre de 2023 tras el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás.

Además, se vetará la entrada en España de personas vinculadas a crímenes de guerra en Gaza, se cerrará el espacio aéreo a aeronaves militares destinadas a Israel y se prohibirá el tránsito de buques que transporten combustible para su ejército.

También se bloqueará la importación de productos de los asentamientos ilegales de Cisjordania y Gaza, con el fin de frenar las ocupaciones y defender la solución de dos Estados.

En paralelo, el Gobierno español reforzará la ayuda humanitaria y el apoyo institucional a la Autoridad Palestina. Sánchez anunció un incremento de la contribución a la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA), así como proyectos en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

El mandatario subrayó que España condena los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre, pero diferenció entre la legítima defensa y los ataques a civiles en hospitales o la hambruna impuesta en Gaza, que calificó de “injustificables”.

¿Cuántas personas murieron en Gaza?

Según datos de las autoridades gazatíes citados por EFE, más de 64 000 personas murieron en la franja y 162 000 resultaron heridas desde el inicio de la ofensiva israelí.

La respuesta de Israel no tardó en llegar. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, denunció una “línea hostil antiisraelí” por parte de España y anunció la prohibición de entrada a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la ministra Sira Rego, ambas críticas con Netanyahu.

Desde Madrid, Díaz calificó de “orgullo” la sanción, mientras el Gobierno reiteró que no se dejará amedrentar en la defensa de la paz y la legalidad internacional.

Con información de EFE