Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes 27 de noviembre de 2026 su respaldo al Gobierno de Irak en su campaña para recuperar el control estatal del petróleo, combatir el contrabando y frenar la corrupción. El mandatario apoyó públicamente las medidas impulsadas por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

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“Apoyamos los esfuerzos del primer ministro Ali al Zaidi por reivindicar la autoridad estatal en todo Irak”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. También respaldó la intención de someter todas las armas al control exclusivo del Estado, informó EFE.

Irak busca controlar las exportaciones de petróleo

La iniciativa del Gobierno iraquí contempla reforzar el control federal sobre los pasos fronterizos de la región semiautónoma del Kurdistán. Además, establece que las autorizaciones para exportar petróleo y sus derivados dependan exclusivamente del Ministerio de Petróleo.

El plan también prevé que esa cartera asuma la gestión de yacimientos ubicados en Kirkuk, Nínive, Saladino y Diyala. Estas medidas buscan frenar las operaciones ilegales de comercialización de crudo, según EFE.

Sin embargo, las decisiones provocaron el rechazo de las autoridades kurdas. Miles de personas se manifestaron en la región y calificaron las disposiciones de un intento de imponer un sistema centralizado.

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Contrabando de crudo involucra a milicias proiraníes

Las investigaciones sobre el comercio ilegal de petróleo también apuntan a Kataib Hizbulá, una milicia proiraní que opera en Irak. Las autoridades de Bagdad la acusan de organizar desde 2021 una red de extracción y comercialización clandestina de crudo.

Parte del petróleo habría sido vendido en el mercado negro para financiar las actividades del grupo. Otro volumen habría sido trasladado a Irán para ocultar su procedencia y facilitar su reexportación.

Kataib Hizbulá negó las acusaciones y rechazó cualquier participación en estas operaciones.

Ejército iraquí despliega fuerzas en zona petrolera

Las Fuerzas Armadas iraquíes comenzaron el pasado fin de semana a desplegarse en Jurf al Saja, al suroeste de Bagdad. El objetivo es asumir el control de esa zona y sus infraestructuras petroleras, hasta ahora bajo influencia de Kataib Hizbulá, informó EFE.

Con información de EFE

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