Donald Trump elogió la apariencia física de Nicki Minaj

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La cantante Nicki Minaj viajó el domingo, 26 de octubre de 2026, en el avión presidencial de Estados Unidos junto al presidente Donald Trump. La artista también lo acompañó a un mitin en Michigan para respaldar al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.

Según EFE, Minaj ha pasado de criticar a Trump durante su primer mandato a expresar abiertamente su apoyo al mandatario. En los últimos años, participó en varios eventos vinculados al Gobierno estadounidense.

Nicki Minaj elogia las políticas de Trump en el avión presidencial

En un video publicado en X por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, la cantante aparece elogiando las políticas del presidente desde el Air Force One.

Cheung bromeó con la posibilidad de que Minaj se convirtiera en la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca. La rapera respondió con un emoji de risa.

Aunque no subió al escenario, Trump la mencionó durante su discurso y elogió su apariencia física. EFE informó que el encuentro se produjo durante un acto político celebrado en Port Huron.

El apoyo de la rapera impulsa la campaña de Mike Rogers

El mitin buscó fortalecer la candidatura de Rogers, quien compite contra el demócrata Abdul El-Sayed por un escaño en el Senado. La contienda se desarrolla antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso.

Minaj cuenta con una amplia comunidad de seguidores, conocidos como Barbz. Su acercamiento al movimiento conservador estadounidense ha sido progresivo, hasta declararse la “fan número uno” de Trump.

De las críticas migratorias al respaldo al presidente

La relación de la artista con Trump tuvo un giro. En 2018, Minaj criticó la separación de familias migrantes durante el primer mandato republicano. También reveló que llegó a Estados Unidos de manera irregular cuando tenía cinco años.

En enero de 2026, afirmó haber recibido gratuitamente una tarjeta dorada vinculada a un programa migratorio impulsado por Trump. Sin embargo, funcionarios aclararon a The New York Times que era un recuerdo. La cantante ya tenía residencia permanente desde hacía unos 20 años y dijo que estaba tramitando la ciudadanía estadounidense.

Con información de EFE

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