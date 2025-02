El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un golpe de efecto en su ciudad natal, Nueva York. En un acto que recuerda a sus tiempos como empresario inmobiliario, Trump anunció la revocación del peaje de Manhattan. Se trata de una medida que fue implementada recientemente para reducir la congestión vehicular y financiar el sistema de transporte público.

La Casa Blanca, en un mensaje respaldado por una imagen del presidente coronado, remató la declaración con un claro mensaje: “La tarifa por congestión ha muerto. Manhattan, y todo Nueva York, está a salvo. Larga vida al rey”.

El fin de la tarifa de congestión en Manhattan

La medida, que fue anunciada por Trump este miércoles, busca eliminar el peaje de acceso a la parte baja de Manhattan, que se implementó para reducir la circulación de vehículos y mejorar la calidad del aire. La tarifa, que cobraba nueve dólares por acceso en hora punta, consiguió una disminución de la circulación de vehículos del 9% en su primer mes.

Sin embargo, Trump criticó que la recaudación de fondos, destinada a financiar el transporte público, estaba afectando a la clase trabajadora y a los pequeños comercios de los alrededores.

A pesar del impacto positivo en la circulación y el medio ambiente, Trump se alineó con sus aliados republicanos, quienes consideran el peaje como una carga financiera injusta. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no tardó en responder, advirtiendo que se resolvería en los tribunales. Vanguardia recoge sus palabras: “No somos súbditos de un rey. Nueva York no ha tenido rey en más de 250 años y no va a volver ahora”.

La batalla judicial está servida

El futuro del peaje está ahora en manos de los tribunales. A pesar de los argumentos de Trump y su administración sobre la injusticia que representa para los conductores y comercios, las organizaciones defensoras del programa siguen firmes en su postura. Según Betsy Plum, directora de Riders Alliance, el peaje es crucial para financiar mejoras en el transporte público y reducir la contaminación.

Los planes de la administración Trump seguirán enfrentando la resistencia de quienes defienden el programa de congestión.

La disputa legal promete ser una de las más comentadas en los próximos meses. Según Vanguardia, todo indica que la batalla por la modernización del sistema de transporte de Nueva York continuará más allá de los tribunales.