Dólar en Colombia baja casi 100 pesos y se ubica por debajo de 5 000

El dólar registra una tendencia a la baja en Colombia desde el miércoles 9 de noviembre de 2022. Luego de varias jornadas de superar los máximos históricos.

Para las 8:28 del miércoles, el dólar tenía un precio promedio de 4 958,56 pesos colombianos. Es decir, 54,64 pesos por debajo de la TRM del día que se ubica en 5 013,20.

Al finalizar la jornada el precio promedio fue de 4 914,13 pesos colombianos. Lo que implica una baja de 99,07 pesos con respecto a la TRM.

Historia del dólar en Colombia

El 10 de noviembre de 1995 el dólar en Colombia llegó a 1 000 pesos. La cifra se convirtió en un hito en el país que atravesaba un momento difícil tras el asesinato, ocho días antes, del ex constituyente y ex candidato presidencial Alvaro Gómez Hurtado.



19 de abril de 2000 el dólar tocó los 2 000 pesos. En aquel entonces existía la zona de distensión en la que el Gobierno intentaba llevar a cabo una negociación de paz con la guerrilla de las Farc.



El 19 de agosto de 2015 la divisa alcanzó los 3 000 pesos. El momento era sensible pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera.

El 13 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el dólar llegó a 4 000. Los temores por el cierre de la economía mundial generaron una fuerte volatilidad de los mercados.



Finalmente, el pasado 3 de noviembre el dólar superó oficialmente los 5 000 pesos.

