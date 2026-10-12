Detención de Álvaro Pulido en EE. UU. revive el caso Foglocons en Ecuador

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas fue detenido y enfrenta cargos federales en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y sobornos. Su nombre también aparece en la investigación ecuatoriana sobre Foglocons y el sistema de pagos Sucre.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Álvaro Pulido Vargas el domingo 11 de octubre de 2026. El empresario colombiano enfrenta acusaciones por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con contratos públicos en Venezuela.

Su detención también devuelve la atención al caso Foglocons en Ecuador, una investigación por presuntas exportaciones ficticias y movimientos millonarios de dinero mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre).

La detención de Álvaro Pulido en Estados Unidos y su relación con Ecuador

El nombre de Pulido aparece en la investigación sobre Fondo Global de Construcciones, conocida como Foglocons, una empresa que operó en Ecuador y que mantuvo vínculos empresariales con el entorno de Alex Saab.

Pulido figuró como accionista de Foglocons Ecuador junto con Luis Sánchez Yánez. La Fiscalía ecuatoriana investigó presuntas exportaciones ficticias hacia Venezuela y movimientos de dinero que no guardaban correspondencia con las operaciones comerciales declaradas.

La investigación fiscal señaló que la empresa reportó ventas por USD 159,8 millones en operaciones cuestionadas. El caso puso bajo escrutinio el uso del sistema Sucre, un mecanismo regional que facilitaba los pagos comerciales entre países miembros.

El caso SUCRE y los millones que Ecuador liberó

El caso Foglocons también generó controversia por las decisiones judiciales sobre los fondos de la empresa.

En noviembre de 2013, la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos y un juez ordenó el bloqueo de recursos de Foglocons. Sin embargo, en 2014 una jueza declaró la nulidad del proceso. Después, decisiones judiciales permitieron la devolución de los fondos retenidos.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomó el caso y aprobó en septiembre de 2026 un informe actualizado sobre el sistema SUCRE. El documento aborda las operaciones entre 2010 y 2017, la liberación de más de USD 56 millones de Foglocons y las actuaciones de las instituciones de control.

La comisión recomendó remitir documentación a la Fiscalía General del Estado para que valore posibles acciones dentro de sus competencias.

¿Quién es Álvaro Pulido y por qué lo busca Estados Unidos?

Pulido, de 62 años, fue socio del empresario colombiano Alex Saab, antiguo funcionario del Gobierno venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro.

La Fiscalía estadounidense presentó cargos contra Pulido en 2019 y 2021. El primer proceso apunta a un presunto esquema de lavado de unos USD 350 millones. El segundo aborda supuestos sobornos y operaciones financieras relacionados con contratos venezolanos de alimentos y medicinas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Pulido enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos adicionales por ese delito. Las autoridades federales prevén su primera comparecencia ante un tribunal de Florida el martes 13 de octubre.

Las acusaciones no constituyen una sentencia. La justicia estadounidense deberá determinar su responsabilidad penal.

Comparecerá este martes 13 de octubre de 2026

El Departamento de Justicia de EE.UU. avanzó que Pulido Vargas comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Florida el próximo martes 13 de octubre por la tarde.

Según informó el diario colombiano El Tiempo, que citó fuentes federales, fue la DEA quien le trasladó a Florida desde una cárcel de Caracas, donde se encontraba detenido desde 2023 tras una investigación por una presunta trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.

¿Qué cambia con la detención de Pulido?

La detención en Estados Unidos abre una nueva etapa para el proceso federal contra Pulido y devuelve relevancia internacional a sus negocios con Alex Saab.

Para Ecuador, el caso implica la nueva información que podrían aportar los procesos estadounidenses sobre las operaciones comerciales investigadas en el país.

Sin embargo, la detención no modifica por sí sola las decisiones judiciales ecuatorianas ni demuestra la responsabilidad penal de Pulido en los hechos investigados en Ecuador. Cualquier avance dependerá de las pruebas, las actuaciones de las autoridades y los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.