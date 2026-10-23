Delcy Rodríguez se reúne con los jefes negociadores del chavismo y la oposición

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves 22 de octubre de 2026 con los representantes del chavismo y la oposición para avanzar en el diálogo político. Las conversaciones buscan establecer garantías políticas y revisar normas electorales, en medio de las demandas de la oposición para celebrar elecciones presidenciales.

Delcy Rodríguez aborda las garantías políticas en Venezuela

Rodríguez mantuvo un encuentro con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del chavismo, y con la exdiputada Dirorah Figuera, representante de la oposición. La reunión se desarrolló en el Palacio de Miraflores, en Caracas, informó EFE.

Tras el encuentro, la mandataria encargada reconoció los avances alcanzados en la mesa de diálogo. Según declaraciones difundidas en un video, destacó la importancia de alcanzar acuerdos para avanzar en las garantías políticas para todos.

“Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos, en estos distintos ámbitos, es fundamental”, afirmó Rodríguez.

El diálogo comenzó en agosto pasado como parte del plan de transición impulsado por Estados Unidos, después de la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Gobierno y oposición revisarán leyes e inhabilitaciones

El miércoles, las delegaciones acordaron revisar varias normas y crear una comisión paritaria para gestionar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra. Los acuerdos se alcanzaron al término de la tercera ronda de negociaciones, que cuenta con respaldo estadounidense.

Entre las normas que serán revisadas figura la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, especialmente los procedimientos relacionados con las inhabilitaciones políticas.

Este asunto es relevante para la oposición, que exige levantar la inhabilitación de María Corina Machado, premio nobel de la paz y principal referente opositora. Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025.

La oposición plantea elecciones presidenciales en 2027

Dirorah Figuera señaló que la principal demanda de los venezolanos es la celebración de elecciones presidenciales. La dirigente planteó que estos comicios se realicen en 2027, aunque todavía no existe un acuerdo concreto sobre la fecha, según EFE.

Las conversaciones continuarán entre el 11 y el 15 de noviembre, de acuerdo con el calendario anunciado por Jorge Rodríguez. Las próximas reuniones buscarán avanzar en los compromisos alcanzados durante las primeras rondas de diálogo.

Con información de EFE

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