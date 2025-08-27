Argentina se sumó a Estados Unidos, Ecuador y Paraguay en la declaratoria del Cartel de los Soles como grupo terrorista de alcance internacional. Los cuatro países se unen a la campaña de Estados Unidos de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Declaratoria de grupo terrorista al Cartel de los Soles

El Gobierno de Argentina declaró al Cártel de los Soles como grupo terrorista internacional y se unió a las decisiones ya adoptadas por Estados Unidos, Ecuador y Paraguay. Las cuatro naciones consolidan un frente común contra las redes criminales de origen venezolano que operan en la región.

Argentina formalizó el 27 de agosto de 2025 la inclusión del Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se adoptó en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. El Gobierno argentino señaló que la organización delictiva transnacional mantiene operaciones ligadas al narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales.

El decreto establece la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a bloquear la capacidad de acción de esta estructura criminal. Las autoridades precisaron que la inscripción en el RePET protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente al financiamiento del terrorismo.

La medida se fundamenta en informes oficiales que acreditan vínculos del Cártel de los Soles con redes criminales en varios países de la región. El Gobierno argentino reafirmó que esta acción responde a compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. También ratificó que seguirá trabajando en estrecha coordinación con socios multilaterales para enfrentar al crimen organizado.

Ecuador hizo la declaratoria de terrorista al Cartel de los Soles

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo N.º 93 el 14 de agosto de 2025. Ese documento declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista de crimen organizado. El mandatario ecuatoriano advirtió que esta red representa una amenaza directa contra la población, la soberanía y la integridad del Estado.

A través del decreto se instruyó al Centro Nacional de Inteligencia investigar las operaciones del Cartel en la región. También dispuso coordinar acciones con agencias internacionales para enfrentar sus redes. El Gobierno anunció que aplicará estrategias de seguridad orientadas a neutralizar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

La decisión de Paraguay sobre el Cartel de los Soles

En Paraguay, el Senado aprobó el 13 de agosto de 2025 una histórica resolución que declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. Días después, el 24 de agosto, el presidente Santiago Peña promulgó el decreto respectivo. Con esta decisión, el Ejecutivo paraguayo reafirmó su compromiso con la lucha regional contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

Estados Unidos había dado un paso previo en la misma dirección. Washington incluyó al Cartel de los Soles en sus listas de organizaciones terroristas internacionales. Con ello, restringió sus operaciones financieras, bloqueó activos y aplicó sanciones contra personas y entidades vinculadas con la estructura criminal.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El Cartel de los Soles es una red de origen venezolano a la que distintos informes atribuyen vínculos con altos mandos militares. Sus actividades incluyen tráfico de drogas, contrabando y delitos conexos. Los gobiernos que ahora lo reconocen como grupo terrorista aseguran que esta organización tiene alcance transnacional y representa una amenaza para la seguridad hemisférica.

Paraguay declara al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista internacional.



Con este decreto promulgado por el presidente Santiago Peña, el Gobierno reafirma su compromiso en la lucha regional contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional. pic.twitter.com/9pbfrWnuKA — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) August 22, 2025

Con estas cuatro declaratorias, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay y Argentina consolidan un frente común frente a las amenazas del crimen organizado. Los países involucrados insisten en que la cooperación regional es clave para enfrentar a las redes transnacionales que se financian con actividades ilícitas. La decisión envía un mensaje político y jurídico que busca limitar la capacidad de maniobra del Cártel de los Soles y de sus aliados en el continente.

Marco Rubio acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles

El secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, afirmó el domingo 27 de julio del 2025, en un mensaje publicado en X, que Nicolás Maduro: “No es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo”. Rubio sostuvo que Maduro lidera el Cartel de Los Soles, “una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”. Y enfrenta acusaciones por introducir drogas en EE.UU.

Las declaraciones de Rubio llegan dos días después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyera al cartel de Los Soles, en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Lo cataloga como grupo terrorista internacional y fuente de amenazas transnacionales, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Washington responsabiliza al régimen de Maduro de lucrar con el narcotráfico y contribuir a la desestabilización regional.

Según el comunicado oficial, la administración estadounidense considera que el cártel de Los Soles actúa como una agrupación terrorista transnacional y organización criminal. En redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado advirtió que EE.UU. empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”.

