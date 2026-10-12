De la Espriella y Marco Rubio hablan sobre seguridad y cooperación bilateral

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, conversó este lunes, 12 de octubre de 2026, por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre seguridad, cooperación bilateral y estabilidad regional. Así lo informó la Presidencia de Colombia en un comunicado oficial.

La conversación duró cerca de 15 minutos. Sin embargo, el Gobierno colombiano no detalló los asuntos específicos abordados durante el contacto.

Según informó EFE, ambos funcionarios destacaron la importancia del apoyo mutuo y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre los dos países.

Colombia y Estados Unidos refuerzan la cooperación en seguridad

La Presidencia colombiana señaló que el diálogo permitió intercambiar perspectivas sobre la situación del país y los asuntos de interés común.

La seguridad y la estabilidad regional estuvieron entre los temas centrales de la conversación. El Gobierno de De la Espriella también reiteró su compromiso de mantener una comunicación directa y permanente con Washington.

La Administración colombiana busca fortalecer los mecanismos de cooperación para afrontar desafíos compartidos. No obstante, el comunicado oficial no precisó si durante la llamada se acordaron nuevas medidas o compromisos concretos.

De la Espriella impulsa un acercamiento con Washington

Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha promovido un acercamiento con Estados Unidos. El objetivo es recomponer los vínculos bilaterales después de las tensiones registradas durante el Gobierno de Gustavo Petro y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con EFE, uno de los principales hitos de este acercamiento fue la visita de Rubio a Barranquilla, el pasado 8 de septiembre de 2026.

Durante ese encuentro, ambos Gobiernos definieron los llamados Acuerdos de Barranquilla. Esta hoja de ruta contempla asuntos relacionados con la recuperación económica, la seguridad y la cooperación regional.

Acuerdos bilaterales incluyen energía y minerales críticos

En la reunión de septiembre, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento. Uno está relacionado con el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

El segundo contempla la cooperación estratégica en energía nuclear civil.

EFE indicó que estos acuerdos forman parte de los esfuerzos para consolidar la relación bilateral. La reciente conversación telefónica representa un nuevo contacto entre ambos Gobiernos para mantener el diálogo y avanzar en sus intereses comunes.

Con información de EFE

Más información sobre Abelardo de la Espriella