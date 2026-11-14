Cuba prepara su defensa ante una eventual agresión militar de EE.UU.

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país se prepara ante una posible agresión militar de Estados Unidos, en medio del aumento de las tensiones entre La Habana y Washington, indicó EFE el 13 de noviembre de 2026.

“Tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país y para eso nos estamos preparando”, declaró el mandatario durante el Día Nacional de la Defensa, según informó EFE.

Díaz-Canel aseguró que Cuba tiene derecho a defenderse y que su sistema de preparación militar se fortalece cada día. También sostuvo que la isla no representa una amenaza para ninguna nación.

Díaz-Canel anuncia preparación militar ante posibles ataques de EE.UU.

El pronunciamiento del presidente cubano se produjo durante una jornada de ejercicios de preparación militar que el Gobierno realiza cada viernes.

El mandatario denunció que políticos y representantes estadounidenses han emitido declaraciones que, según su interpretación, alientan una posible agresión contra la isla. Además, recordó que Cuba es una nación pacífica y que mantiene una política de solidaridad internacional, de acuerdo con EFE.

Trump considera una posible intervención militar en Cuba

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que consideraría una intervención militar en Cuba.

En una entrevista con Salem News Channel, Trump también manifestó su intención de “dejar resuelto lo de Cuba” antes de terminar su mandato en 2029.

El republicano calificó a la isla como un país fallido y aseguró contar con respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en Florida.

Tensiones entre Washington y La Habana aumentan por las sanciones

Desde enero, Estados Unidos ha reforzado las presiones sobre el Gobierno cubano. Las medidas incluyen nuevas sanciones y restricciones relacionadas con el suministro de petróleo.

Estas acciones han agravado la crisis económica y energética de la isla. La tensión diplomática también ha aumentado por las exigencias estadounidenses de reformas políticas y económicas, según EFE.

Con información de EFE

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