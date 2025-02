Un polémico mensaje que el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó en redes sociales para apoyar el lanzamiento de una criptomoneda cuyo valor finalmente se desplomó, desató un escándalo que sacude a la política, genera un centenar de denuncias judiciales y golpea a los mercados.

Estas son las claves para comprender el caso:

El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta en la red X donde tiene 3,8 millones de seguidores un mensaje para difundir el proyecto Viva la Libertad Project, enfocado en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y destinado, según él, a financiar inversiones en Argentina.

De inmediato, el valor del criptoactivo subió.

Más tarde, un grupo de inversores que concentraba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores, lo que provocó el desplome del precio.

💥BREAKING:



Argentinian President Javier Milei retweets "How To Buy $LIBRA" Tutorial, days after deleting his post endorsing the project.



THIS IS CRAZY 😱 pic.twitter.com/0wFVxLfXrq