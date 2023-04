Conductura de bus escolar se desmayó y un adolescente tomó el volante (video)

Un adolescente salvó la vida de sus compañeros en Estados Unidos al frenar el bus escolar en el que se movilizaban luego de que la conductora se desmayara.

El trayecto de los estudiantes transcurría con normalidad cuando Dillon Reeves se percató que la mujer que conducía el vehículo soltó el volante y pareció dormida hacia su costado derecho.

En las imágenes de las cámaras de vigilancia del bus, se observa al joven de 12 años acercarse de inmediato a la cabina y tomar el control del volante.

Dillon frenó la unidad con mucha calma y pidió a sus compañeros que llamen al 911 mientras los estudiantes gritaban por el miedo.

Dillon Reeves, a 13-year-old seventh grader at Carter Middle School in Warren, became a hero on his way home from school on Wednesday, jumping to bring his bus to a stop after the driver lost consciousness.



Full story: https://t.co/OocdvGGiuy



🎥 Warren Consolidated Schools pic.twitter.com/MgNANv39ja