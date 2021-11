Concejal que golpeó a una mujer dice que en realidad es ‘víctima’

Agencia EFE

El concejal municipal del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia señalado por violencia machista tras golpear a una mujer aseguró este 25 de noviembre del 2021 que en realidad fue “víctima” y que buscó defenderse, mientras que desde su partido piden que se apliquen sanciones.

“Lo único que he hecho es defenderme”, “cualquier ser humano lo haría, porque se reacciona automáticamente”, “soy la víctima”, “a mi me agredieron ese día, me han pegado, me han pateado”, fue la explicación a los medios del concejal David Ramos, del municipio de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

El suceso se produjo el fin de semana del 20 de noviembre cuando Ramos respondió con golpes de puño y patadas a una mujer que se le acercó a increparlo y que antes le había propinado una cachetada.

Los incidentes se dieron durante un ampliado regional del partido de Ramos, al que se acusó de reunirse con solo algunos sectores y promover una supuesta división interna, mientras que la gresca quedó registrada en imágenes de video que luego se difundieron por redes sociales.

El caso ahora se maneja en dos instancias, una por la vía penal ya que la defensa de la mujer presentó una denuncia por delitos contra la ley 348 de 2013, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, mientras que por otro lado el Concejo Municipal admitió una denuncia contra Ramos y valorará una sanción.

Ante la versión del funcionario municipal, legisladores del MAS como la senadora Virgina Velasco sostuvieron que la explicación que dio “no justifica” la agresión y que la ley “se tiene que aplicar” y “se tiene que sancionar”.

En tanto que el diputado del MAS Juan Jauregui mencionó que “de manera rápida” ese partido político tendría que activar las vías para someterlo a un “proceso” para que “pueda ser sancionado” internamente.

El hecho incluso provocó reacciones en entidades sociales de El Alto que pidieron que “por moral” el concejal debe renunciar a su investidura.

El caso causó una indignación mayor justamente porque esta jornada varios colectivos feministas se manifestaron por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Fiscalía de Bolivia ha cuantificado 39 554 casos de delitos procesados en las que las mujeres son víctimas entre enero y noviembre de 2021.

En Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, está vigente desde 2013 la ley 348 que define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona.