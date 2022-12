Clienta muere tras secuestrar a empleada en supermercado en EE.UU.

Una mujer tomó como rehén a una empleada de Walmart en Mississippi utilizando un arma de fuego. Este hecho ocurrió el miércoles 21 de diciembre de 2022 y quedó registrado en un video.

Cuando llegan los policías tratan de convencer a la agresora para que liberara a la víctima, y al no hacerlo le dispararon y la mataron.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:40 en una tienda de Richland y terminó poco después de que la policía ingresara al edificio.

This is sad #BGR Family, our sister needed help 🥲 I wish they could have taken her in alive like they do white boys who shoot schools and churches

Terrifying moment trembling Walmart worker is held at gunpoint by female shopper - before hostage-taker is shot dead by cops ⬇️ pic.twitter.com/c9DcsYfox3