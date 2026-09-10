Cilia Flores solicita prisión domiciliaria en Nueva York 

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó este miércoles, 10 de septiembre de 2026, cumplir en prisión domiciliaria el proceso judicial que enfrenta en Nueva York. La petición se sustenta en problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.

En un documento presentado ante la corte, sus abogados pidieron que Flores sea trasladada a una residencia privada. La propuesta contempla guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores, de 69 años, permanece detenida desde el 3 de enero de 2026. Según EFE, su defensa sostiene que la prisión federal donde está recluida no cuenta con las condiciones necesarias para su recuperación.

Defensa de Cilia Flores detalla sus problemas de salud

Los abogados describieron varios episodios de dolor en el pecho, arritmias y dificultades respiratorias. También señalaron que Flores ha perdido más de 11 kilos desde su detención.

La defensa afirma que el pasado 29 de julio sufrió un episodio grave. Según sus abogados, pudo tratarse de un infarto leve, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada médicamente.

La propuesta establece que Flores asumiría los costos del traslado y de las condiciones del arresto domiciliario. Sus abogados también ofrecieron entregar su pasaporte para reforzar las garantías de permanencia en Estados Unidos.

EFE informó que la defensa plantea estas medidas mientras avanza la fase previa al juicio contra Flores y Maduro.

Juicio de Cilia Flores y Nicolás Maduro en Nueva York

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo.

Ambos se han declarado no culpables. La Fiscalía sostiene que utilizaron sus posiciones dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

EFE señala que las defensas han presentado recursos para intentar desestimar los cargos. Entre sus argumentos figura la inmunidad soberana de Maduro y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027. Antes, el 17 de noviembre, está prevista una audiencia sobre las solicitudes para desestimar el caso.

Con información de EFE

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