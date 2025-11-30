La confrontación entre Nicolás Maduro y Donald Trump por el cierre del espacio aéreo venezolano provoca cancelaciones de vuelos, altera rutas internacionales y despierta alertas políticas en Venezuela, Cuba y otros países del continente. El cruce de mensajes, advertencias y revocatorias de permisos mantiene la tensión en expansión.

Maduro activa un plan especial para venezolanos varados

La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Nicolás Maduro ordenó un plan para facilitar el retorno de venezolanos que quedaron varados tras la suspensión de vuelos y para permitir la salida de quienes necesitan viajar fuera del país.

Según Rodríguez, el Gobierno activó mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional con el fin de lograr el “cese inmediato” de una acción que calificó como “ilegítima e ilícita”.

Rodríguez también vinculó la decisión de Washington con una supuesta solicitud de María Corina Machado, dirigente opositora y premio Nobel de la Paz 2025. La líder permanece en la clandestinidad y está prevista su entrega del galardón el 10 de diciembre en Oslo.

Trump declara cerrado el espacio aéreo venezolano

Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth en el que pidió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas considerar que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores “permanece cerrado en su totalidad”. El texto no incluyó explicaciones adicionales ni aclaró las razones de esa decisión.

El Gobierno venezolano respondió con un comunicado de Cancillería. Señaló que las afirmaciones de Trump representan una “amenaza explícita de uso de fuerza”, prohibida de manera clara por la Carta de las Naciones Unidas. Caracas también calificó el anuncio como un intento de “intimidación”.

El mensaje de Trump se difundió un día después de que el New York Times informara sobre una presunta conversación telefónica entre el mandatario estadounidense y Nicolás Maduro para explorar un eventual encuentro. Ninguno de los dos gobiernos confirmó o desmintió esa información.

Cuba observa el conflicto por su dependencia energética

La tensión entre Caracas y Washington se analiza con preocupación en Cuba, que mantiene una estrecha relación política y energética con Venezuela.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe como una “locura” y una “violación del derecho internacional”.

También señaló que la argumentación estadounidense se basa en una “mentira insostenible” relacionada con el combate al narcotráfico.

Cuba atraviesa un contexto de dificultades: inflación, contracción económica, escasez de alimentos y medicinas, falta de combustible, deterioro de servicios públicos, epidemias de dengue y chikunguña, apagones prolongados y migración masiva. En ese escenario, sus autoridades vigilan los movimientos de Washington y Caracas.

El exdiplomático cubano Carlos Alzugaray aseguró que el Gobierno de la isla se muestra “consternado” ante la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos y “uno de sus aliados principales”. Señaló que la situación también puede extenderse hacia Cuba, que enfrenta lo que describe como una “policrisis”.

Dependencia petrolera: por qué un cambio en Venezuela impacta a La Habana

El cubanoamericano Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, explicó que Cuba recibe de Venezuela un cuarto del petróleo que utiliza: 32 000 de 125 000 barriles diarios. Según él, los apagones actuales de hasta 20 horas o más podrían transformarse en cortes permanentes si ese suministro se interrumpe.

Herrero señaló que, en ese escenario, Cuba tendría que comprar petróleo en mercados más caros, como México, Rusia o el mercado abierto.

En su criterio, esto agravaría la inflación, el desabastecimiento y el malestar social. También advirtió que Cuba perdería a su principal aliado económico y geopolítico y dependería con mayor fuerza de Rusia y China.

Alzugaray coincidió en que la caída del chavismo provocaría efectos “nefastos” para Cuba, sobre todo en lo económico.

No descartó la posibilidad de que la isla resista una situación así. Indicó que su historia reciente incluye momentos de crisis en los que mostró capacidad de sostenerse.

Turismo ruso se desvía de Venezuela hacia Varadero

El conflicto también altera los planes turísticos. Pegas Touristik, uno de los principales operadores rusos, anunció que redirige hacia Varadero a los turistas que tenían previsto viajar a Porlamar.

Según la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR), Pegas canceló el vuelo Moscú–Porlamar previsto para el lunes y lo reemplazó con una ruta Moscú–Varadero.

ATOR explicó que la decisión surge de una “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

Pegas ofreció a los viajeros opciones de hospedaje en Cuba con el mismo nivel o categoría superior. También dio la alternativa de usar el importe del viaje para futuras reservas. La empresa confirmó que enviará un vuelo especial para el retorno de los turistas rusos que se encuentran en Margarita.

