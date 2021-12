Gates: EE.UU. ‘podría entrar en la peor parte de la pandemia’

El empresario Bill Gates se pronunció el martes 21 de diciembre del 2021 sobre la situación sanitaria de Estados Unidos, así como de la nueva variante Ómicron, catalogada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su cuenta de Twitter, el fundador de Microsoft dijo que ante el aumento de contagios de covid-19 en EE.UU. cancelará la mayoría de sus planes para las festividades de diciembre y acotó que Estados Unidos “podría estar entrando en la peor parte de la pandemia“.

En este sentido se refirió a Ómicron, variante que es más contagiosa que otros linajes del virus aunque aún no se sabe si produce una enfermedad más o menos grave, analizó el multimillonario.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.