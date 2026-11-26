Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, retomó las operaciones la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026, luego de que un avión de carga de FedEx se saliera de la pista durante el aterrizaje. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la restricción que impedía los vuelos con destino a esta terminal aérea. El incidente no dejó personas heridas.

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La interrupción del tráfico aéreo comenzó a las 20:16 (hora local), cuando las autoridades recibieron el reporte de que una aeronave McDonnell Douglas MD-11 había abandonado la pista. La medida afectó a los vuelos que se dirigían a Miami desde distintas ciudades de Estados Unidos. Aunque la FAA retiró la suspensión alrededor de las 22:30, mantuvo medidas para gestionar los retrasos mientras continuaban los trabajos para recuperar la normalidad en el aeropuerto.

El avión de FedEx obligó a interrumpir el tráfico aéreo

La aeronave involucrada pertenecía a la compañía FedEx y operaba el vuelo 910, que salió de Memphis, Tennessee. El avión, un modelo McDonnell Douglas MD-11, se salió de la pista por causas que todavía no se habían aclarado.

Tras el incidente, la Administración Federal de Aviación dispuso la suspensión de las salidas y de los vuelos con destino al aeropuerto. La restricción comenzó a las 20:16 del miércoles, equivalentes a las 01:16 GMT del jueves 26 de noviembre.

En un primer momento, la FAA estableció las 21:45 como hora prevista para finalizar la medida. Sin embargo, la agencia advirtió que existía una probabilidad media, de entre el 30 % y el 60 %, de que la suspensión se extendiera. La información constaba en un aviso de la entidad citado por CBS Miami.

Mientras tanto, las autoridades trabajaron para despejar la pista y retirar la aeronave. La interrupción también obligó a detener el tráfico aéreo entrante mientras los equipos atendían la emergencia.

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El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que el incidente no dejó personas heridas. Tampoco se registraron traslados médicos como consecuencia de la salida de pista.

La FAA levantó la restricción, pero continuaron las demoras

La suspensión afectó a los vuelos que tenían como destino Miami y que procedían de diferentes centros regionales de control del tráfico aéreo de Estados Unidos.

Entre los centros involucrados estaban los de Miami, Jacksonville y Atlanta. También se registraron afectaciones para vuelos coordinados desde Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

La FAA retiró la restricción alrededor de las 22:30 del miércoles. Sin embargo, el levantamiento de la medida no significó que el aeropuerto recuperara inmediatamente su actividad habitual. La entidad mantuvo disposiciones para gestionar las demoras ocasionadas por la interrupción.

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Antes de levantar la suspensión, la FAA recomendó a los pasajeros que tenían previsto viajar hacia o desde Miami consultar directamente con sus respectivas aerolíneas. La advertencia respondía a la posibilidad de retrasos y cambios en los horarios programados.

Las autoridades aeroportuarias y federales recopilaron información para determinar las circunstancias del incidente y coordinar las acciones necesarias para retirar el avión de carga.

Hasta el último reporte, las autoridades no habían confirmado que el aeropuerto recuperara por completo sus operaciones. Por ello, aunque la FAA permitió nuevamente los vuelos con destino a Miami, las demoras todavía podían afectar a los pasajeros y a la programación de las aerolíneas.

🛬 Emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos: un avión de carga de FedEx se salió de la pista y obligó a suspender temporalmente las operaciones. La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11, no logró detenerse al aterrizar. En el hecho no se reportaron heridos y los vuelos ya fueron reanudados tras la atención de los equipos de emergencia. Imágenes de lo sucedido ⬇️🎥 Amplíe esta noticia aquí 👇 https://t.co/8uH7mWC9Gh Video: RShivshankar y Breaking911 en X — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 26, 2026

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