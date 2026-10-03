Avión con seis personas desaparece en Estados Unidos

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo desapareció durante un vuelo entre Bermudas y Boston, Estados Unidos, la madrugada de este sábado 3 de octubre de 2026.

La pérdida de contacto con la aeronave activó un operativo de búsqueda de la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del océano Atlántico, frente a Nantucket, Massachusetts.

La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermudas, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que perdió contacto con el Gulfstream G100 durante las primeras horas del sábado, cuando el avión se encontraba frente a la costa de Nantucket.

Guardia Costera busca el avión cerca de Nantucket

Tras recibir la alerta de la FAA, la Guardia Costera estadounidense desplegó medios aéreos y marítimos para localizar al avión desaparecido y a las seis personas que viajaban en su interior. La operación se concentra en las aguas al sur de Nantucket, una isla situada frente a Massachusetts.

Entre los recursos movilizados constan un helicóptero MH-60, un avión HC-144 Ocean Sentry, un C-130, una embarcación de rescate de 47 pies y un guardacostas de 154 pies. Las autoridades mantienen las labores de rastreo mientras recopilan información sobre la última ubicación conocida del avión desaparecido en el Atlántico.

Gulfstream G100 era utilizado como ambulancia aérea

El avión tiene matrícula canadiense C-GRJP y era utilizado por Latitude Air Ambulance, una compañía dedicada al transporte médico aéreo. Registros aeronáuticos vinculan la aeronave con esta empresa canadiense, que realiza traslados de pacientes que requieren atención especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las identidades de las seis personas que viajaban en el Gulfstream G100, ni han precisado si entre ellas se encontraba algún paciente. Tampoco se ha determinado qué provocó la pérdida de contacto con la aeronave.

La búsqueda del avión entre Bermudas y Boston continúa este sábado. La Guardia Costera indicó que difundirá nuevas actualizaciones conforme disponga de información sobre el operativo frente a Nantucket.

Elaborado con información de EFE

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