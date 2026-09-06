Un avión de carga de Amazon se estrella en el aeropuerto de Miami

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló el domingo 6 de septiembre de 2026 al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

El avión y la ruta que cubría

@elcomerciocom Así terminó un avión de carga de Amazon tras salirse de la pista en Miami. ♬ sonido original – EL COMERCIO Ecuador

La aeronave, operada por la compañía 21 Air bajo la marca Prime Air de Amazon, chocó con varios vehículos.

Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

Heridos: lo que se sabe hasta el momento

“Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos”, explicó.

Miami-Dade Fire Rescue confirmó que hay “múltiples pacientes” en la escena, aunque hasta el momento no ha trascendido si se han producido víctimas mortales ni el número exacto de heridos.

Quién operaba realmente el vuelo

Una portavoz de Amazon, Kelly Nantel, precisó que se trató de un vuelo de Amazon operado por 21 Air, un transportista de carga estadounidense que opera aeronaves 767 para la red de Prime Air, y añadió que la compañía está trabajando para apoyar a todos los afectados.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noroeste del aeropuerto, tras salirse de su pista diagonal, y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se ha decretado un cierre total (“ground stop”) que se mantendrá al menos hasta las 16:30 hora local.

Las autoridades investigan las causas

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló que los equipos de primera respuesta continúan evaluando la escena del accidente.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera, con la cola sobresaliendo sobre la valla perimetral del aeropuerto y una gran llamarada de humo negro detrás.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán lo ocurrido para determinar las causas del accidente.