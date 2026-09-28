Avalancha en Nepal deja cuatro fallecidos y 12 desaparecidos en el Himlung

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Una avalancha sepultó el campamento base del pico Himlung, en Nepal, y dejó al menos cuatro personas fallecidos y otras 12 desaparecidas. El alud ocurrió el domingo, 27 de septiembre de 2026, cerca de la frontera con el Tíbet. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda.

Avalancha sepulta campamento base del Himlung

El Himlung alcanza los 7 126 metros de altura. La avalancha de nieve golpeó el campamento durante la mañana del domingo. Varias tiendas quedaron sepultadas bajo una profunda capa de nieve.

Según EFE, dos cuerpos fueron recuperados durante la noche del domingo. Otros dos fueron encontrados el lunes por los equipos de rescate.

El alpinista Mingma G. Sherpa dirige la operación de búsqueda. El equipo llegó al lugar con apoyo de guías de montaña.

Rescate continúa pese al mal tiempo

La avalancha afectó a trabajadores que se encontraban en el campamento. Entre ellos había personal de cocina de dos equipos de escalada y guías de montaña.

EFE informó que ocho guías de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal participan en las labores. Las condiciones meteorológicas han complicado las operaciones en la zona.

Sherpa explicó que el mal tiempo retrasó la llegada de los equipos al lugar. Las labores de búsqueda comenzaron nuevamente desde las primeras horas del lunes.

Nepal enfrenta nuevos desastres naturales

El accidente ocurre mientras Nepal afronta otros efectos de las lluvias y los deslizamientos. Las precipitaciones registradas desde el jueves han provocado inundaciones y movimientos de tierra en varias regiones.

EFE señaló que estos fenómenos dejaron al menos 21 muertos, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal.

El país también continúa recuperándose de una inundación glacial registrada el 26 de agosto. Según las cifras oficiales citadas por EFE, ese desastre causó 1 453 muertes y dejó 5 285 personas desaparecidas.

Con información de EFE

Más información sobre Nepal