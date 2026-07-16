La Cancillería de Argentina publicó un comunicado en su cuenta de X el 15 de julio de 2026 sobre las Islas Malvinas tras la victoria de la selección argentina ante Inglaterra. Informa sobre una protesta formal presentada ante la Embajada del Reino Unido debido a los movimientos del buque HMS Medway hacia la costa continental argentina.

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Argentina presentó una protesta formal por maniobras militares en las Malvinas

La Cancillería indicó que, por instrucción del canciller Quirno, el 13 de julio se entregó una nota de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En esta nota, Argentina expresó su “más enérgico rechazo” a los movimientos del HMS Medway, “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas”, ya que no fueron notificados conforme a los compromisos bilaterales vigentes.

Detalles sobre el reclamo de Argentina a Reino Unido

Según el comunicado, los movimientos incluyeron el tránsito del buque por el mar territorial argentino. Argentina sostuvo que esta acción vulnera compromisos asumidos por ambos gobiernos en declaraciones conjuntas suscritas en 1990, 1991 y 1993.

El Gobierno argentino rechazó con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina. La Cancillería añadió que estos movimientos se suman a una política de actos unilaterales y pidió que las partes se abstengan de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución.

Tensiones en el Atlántico Sur

Además, Argentina afirmó que estas acciones “profundizan las tensiones en el Atlántico Sur” y obstaculizan los esfuerzos argentinos por alcanzar una solución pacífica y negociada.

Al final del comunicado, Argentina reafirmó sus reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.

Argentina las Malvinas; preguntas frecuentes

¿Qué informó la Cancillería argentina sobre las islas Malvinas? Respuesta precisa:

La Cancillería argentina informó que presentó una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido por los movimientos del buque HMS Medway. El reclamo se relaciona con su tránsito hacia la costa continental argentina y no con el partido ante Inglaterra.

Contexto:

El comunicado fue publicado después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra, pero no menciona directamente ese encuentro.

La nota de protesta fue entregada el 13 de julio por instrucción del canciller Quirno. ¿Qué buque británico motivó la protesta de Argentina? Respuesta precisa:

La protesta fue presentada por los movimientos del HMS Medway, un buque británico destacado en las islas Malvinas. Argentina sostuvo que esos desplazamientos no fueron notificados conforme a los compromisos bilaterales vigentes.

Contexto:

Según la Cancillería, los movimientos incluyeron el tránsito del buque por el mar territorial argentino.

El Gobierno argentino calificó el hecho como una incursión militar británica en espacios bajo su jurisdicción. ¿Qué consecuencias atribuye Argentina a los movimientos del HMS Medway? Respuesta precisa:

Argentina sostiene que esos movimientos aumentan las tensiones en el Atlántico Sur y dificultan una solución pacífica y negociada sobre la soberanía de las islas.

Contexto:

La Cancillería señaló que la acción se suma a una política de actos unilaterales.

También pidió que las partes eviten modificar la situación mientras la disputa de soberanía continúe pendiente. ¿Qué compromisos considera vulnerados el Gobierno argentino? Respuesta precisa:

Argentina afirmó que los movimientos del buque vulneran compromisos asumidos en declaraciones conjuntas firmadas con el Reino Unido en 1990, 1991 y 1993.

Contexto:

El comunicado sostiene que esos compromisos regulan la notificación de movimientos y otras acciones vinculadas con el Atlántico Sur.

La Cancillería no detalló en el texto difundido qué disposición concreta de cada declaración habría sido incumplida. ¿Qué sigue después de la protesta argentina por el HMS Medway? Respuesta precisa:

Argentina espera una respuesta del Reino Unido a la nota diplomática y mantiene su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Contexto:

La Cancillería reiteró que busca una solución pacífica y negociada a la disputa.

El comunicado concluyó con la frase: “Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”.





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