Andy Burnham asumió como nuevo primer ministro del Reino Unido

El nuevo líder laborista británico, Andy Burnham, asumió este lunes, 20 de julio de 2026, como primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno.

Audiencia con el rey Carlos III

Burnham tuvo una audiencia con el monarca en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real. Esto ocurrió después de que Keir Starmer presentase formalmente su dimisión como primer ministro.

Apoyo dentro del Partido Laborista

El pasado viernes, Burnham fue declarado formalmente líder del Partido Laborista después de recibir un amplio apoyo de los diputados de su formación, lo que evitó la necesidad de celebrar elecciones internas.

Despedida de Keir Starmer

El nuevo primer ministro asumió el poder pocos minutos después de que Starmer presentase su dimisión en una audiencia privada con el rey Carlos III.

Rodeado por los ministros de su gobierno y el personal que trabaja en Downing Street, Starmer expresó que fue “el privilegio” de su vida haber servido como primer ministro durante dos años. Además, destacó logros como una economía más fuerte, la mejora de los servicios públicos, la reducción de la pobreza infantil y una disminución en la inmigración.

Nuevos nombramientos en el gobierno británico 2026

Una vez en Downing Street, Burnham empezará a nombrar esta misma tarde a los ministros que formarán su gobierno. Especialmente relevante será el nombre del encargado o la encargada de la cartera de Economía, indica EFE.

Con información de EFE

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