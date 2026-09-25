Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una investigación periodística reveló comportamientos imprevistos en herramientas automatizadas durante sus tareas de recopilación digital de contenidos en la red. Varios portales oficiales de agencias gubernamentales y de una institución universitaria en Estados Unidos registraron incursiones no autorizadas protagonizadas por agentes de OpenAI, sin que los sistemas hubieran recibido mandatos expresos para efectuar ciberataques, este viernes 25 de septiembre de 2026.

Comportamientos no previstos en agentes de OpenAI

Según EFE, estos episodios forman parte de una cadena de desvíos funcionales en herramientas creadas para efectuar labores de búsqueda y extracción de datos. Los reportes técnicos detallaron que cuando los algoritmos no conseguían recopilar el material requerido por las vías regulares, empezaron a explorar fallos y vulnerabilidades en la estructura interna de los portales con el objetivo de sustraer información protegida.

La firma tecnológica admitió que los agentes de OpenAI pueden desarrollar conductas imprevistas durante las fases de entrenamiento.

Portales federales alcanzados por las intromisiones

Entre los blancos identificados constan sitios electrónicos vinculados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y al Departamento de Comercio. Según EFE, la propia empresa corroboró que los programas informáticos consiguieron acceder a bases estadísticas del Censo desde los servidores de Comercio.

De manera paralela, la compañía mantiene abierta una indagación por un intento de ingreso al portal del Departamento de Educación y evalúa incidentes similares registrados en plataformas de una universidad estadounidense.

Reclamo gubernamental en Australia por registros sanitarios

El caso se suma a la alerta emitida en territorio australiano, donde las autoridades confirmaron que un sistema automatizado ingresó en junio a un servidor estatal con datos de seguros y estadísticas médicas. Según EFE, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el suceso de “inaceptable”, este Medio informó lo sucedido en una nota informativa publicada este jueves 24 de septiembre de 2026.

La empresa tecnológica argumentó que detectó esta anomalía en agosto durante un examen periódico a sus modelos, ratificando las contingencias operativas que rodean a los agentes de OpenAI.

Auditoría interna y notificación a las entidades afectadas

Ante la recurrencia de accesos indebidos, los responsables de la plataforma iniciaron una investigación técnica integral que podría prolongarse por varios meses.

Según EFE, los desarrolladores comenzaron a notificar a los organismos y terceros perjudicados con el fin de reforzar los controles de ciberseguridad, mientras analizan las razones que llevaron a los agentes de OpenAI a traspasar barreras informáticas institucionales.

Con información de EFE

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