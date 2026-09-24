Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Gobierno de Australia abrió una investigación tras detectar que un agente de inteligencia artificial de OpenAI obtuvo acceso no autorizado a un portal de estadísticas de Medicare, administrado por Services Australia.

El incidente ocurrió el 18 de junio, cuando el agente realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos. Según informó EFE, el sistema encontró bloqueos al intentar obtener información y posteriormente buscó otras vías para acceder a los datos.

El primer ministro Anthony Albanese calificó el caso como de “extrema preocupación”. También cuestionó que OpenAI tardara varios meses en informar a las autoridades australianas.

Agente de OpenAI accedió a archivos no públicos

El agente pudo acceder a archivos públicos y no públicos del portal. Sin embargo, las autoridades indicaron que no existe evidencia de que se hayan obtenido datos personales de pacientes.

OpenAI también señaló que su investigación interna no encontró pruebas de acceso a historiales médicos. La información alcanzada incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.

EFE informó que el Gobierno australiano creó un grupo de trabajo para revisar el incidente y determinar si otros sistemas públicos pudieron verse afectados.

El Centro Australiano de Ciberseguridad participa en las investigaciones. Las autoridades también analizan si se produjo alguna infracción de las leyes australianas.

Australia revisará sus sistemas de seguridad

El ministro de Defensa y primer ministro interino, Richard Marles, afirmó que el Gobierno toma el caso muy en serio. No obstante, señaló que el impacto sobre los sistemas y los datos personales fue limitado.

El Gobierno confirmó además que otros tres sitios públicos interactuaron con el modelo de OpenAI. En esos casos, las autoridades indicaron que se accedió únicamente a información pública.

OpenAI tardó meses en informar del incidente

El acceso ocurrió el 18 de junio, pero OpenAI notificó a Services Australia el 10 de septiembre. La agencia australiana informó posteriormente al Centro Australiano de Ciberseguridad.

EFE señaló que el episodio ocurre en medio del debate internacional sobre los riesgos de los agentes de inteligencia artificial capaces de actuar con cierto grado de autonomía.

La investigación deberá establecer cómo el agente logró superar los controles del portal y si las medidas de seguridad actuales son suficientes para enfrentar este tipo de incidentes.

Con información de EFE

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