Cinco funciones de ChatGPT que van más allá del chat y pocos usuarios aprovechan

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

ChatGPT suele ser utilizado principalmente para resolver dudas directas o mantener conversaciones breves en el día a día.

Sin embargo, la plataforma integra funciones avanzadas para investigar, procesar archivos y automatizar tareas.

Cabe precisar que la disponibilidad de estas herramientas varía según el tipo de cuenta y el plan, pues OpenAI establece límites específicos para funciones como Deep Research y las tareas programadas.

Según Suprmind, las tareas programadas están disponibles desde el plan Plus, Business y Pro, y el acceso en el nivel gratuito no está confirmado.

1. Investigación en la web actualizada

Esta función permite acceder a información actualizada y responder consultas sobre noticias, cifras o cambios en servicios acompañados de sus respectivas fuentes.

Para indagaciones más amplias, incluye la herramienta Deep Research, orientada a recopilar y analizar datos de distintas páginas de manera simultánea.

La plataforma consolida comparativas y antecedentes recientes sin necesidad de realizar búsquedas manuales independientes.

Según La Ecuación Digital, Deep Research originalmente era exclusiva de usuarios Pro, y luego se amplió a Plus, Team, Edu y Enterprise — es decir, no está disponible en el plan gratuito de forma significativa.

2. Análisis de archivos y PDF

La herramienta permite cargar informes, presentaciones o tablas para extraer resúmenes, localizar datos específicos o explicar conceptos complejos.

Esta opción procesa documentos extensos hoja por hoja para ubicar cifras, conclusiones clave o ideas principales, convirtiendo el archivo en una interfaz interactiva de consulta directa.

3. Creación y edición de imágenes

El sistema genera imágenes mediante descripciones escritas y permite la modificación de archivos existentes mediante instrucciones directas.

Entre las posibilidades destacan el ajuste de detalles, la alteración del fondo y la transformación de la composición visual, lo que habilita la edición de recursos gráficos sin requerir la elaboración del diseño desde cero.

Cinco funciones de ChatGPT para distintas tareas de estudio y trabajo.

4. Memoria conversacional

La plataforma conserva datos, intereses y preferencias de proyectos para utilizarlos en futuras interacciones.

Esta función mantiene el contexto de trabajo, como estructuras de texto o formatos recurrentes, y adapta las respuestas posteriores de manera automática.

Las pautas almacenadas se gestionan y ajustan directamente desde la configuración del perfil.

5. Tareas programadas

Permite establecer solicitudes para fechas posteriores o configurar acciones recurrentes que emiten notificaciones según la programación seleccionada.

La herramienta ejecuta instrucciones de manera periódica y automatiza el envío de recordatorios o reportes informativos sin requerir el ingreso manual de la orden en cada ocasión.

Dato últil

ChatGPT acepta archivos como PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JSON, HTML, imágenes y audio para transcripción, con un límite de tamaño de 512 MB por archivo, 50 MB para hojas de cálculo y 20 MB para imágenes, según Suprmind.

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