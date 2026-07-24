Más de 63 000 afectados en España por los incendios forestales

Un gran incendio forestal descontrolado obligó este viernes, 24 de julio de 2026, a evacuar o confinar a unas 50 000 personas en numerosas poblaciones de Madrid España.

Además, otras 13 000 resultaron afectadas en la provincia limítrofe de Ávila por un siniestro similar. La superficie conjunta quemada supera las 18 000 hectáreas, lo que llevó al Gobierno central a declarar la emergencia nacional y solicitar ayuda europea.

Evacuaciones y situación crítica

En el suroeste de Madrid, las autoridades informaron que la cantidad “muy significativa” de desalojados y confinados podría aumentar si el fuego, que devastó más de 12 000 hectáreas, sigue avanzando.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, precisó que eran 20 000 las personas evacuadas provisionalmente. Entre otras localidades, se ordenó evacuar un camping de El Escorial, adonde se dirige el fuego.

Condiciones meteorológicas y avance del fuego

A pesar de la situación crítica, las previsiones meteorológicas indican menos viento y calor durante las horas próximas, lo que podría permitir los trabajos por tierra contra el fuego.

El incendio, originado en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, avanza hacia el norte impulsado por fuertes rachas de viento. Las autoridades enviaron alertas a la población para proceder al desalojo obligatorio.

Incendio en Ávila

Las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona e investigan a otra como supuestos responsables del incendio en Ávila, que ha arrasado al menos 6 mil hectáreas debido a una imprudencia grave con maquinaria pesada prohibida.

Un relieve abrupto y condiciones atmosféricas adversas dificultan el control del fuego en esta provincia.

Afectaciones en la Reserva Natural

El incendio arrasó ya la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa. Además, amenaza el Valle del Tiétar. Existe preocupación por la posibilidad de que los incendios en Madrid y Ávila confluyan, complicando aún más su control.

Medidas del Gobierno y ayuda europea

El Gobierno central asumió el mando de las operaciones en Madrid y Ávila, desplegando 1 800 efectivos entre Protección Civil y fuerzas de seguridad para combatir el fuego. También se activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos a los países de la UE.

Recursos aéreos movilizados

La Comisión Europea anunció la movilización de cuatro aviones Canadair desde Grecia e Italia para ayudar a combatir los incendios en España.

Superficie quemada en España

Hasta el momento, la superficie quemada en España este año supera las 114 000 hectáreas, según la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Esto representa cinco veces más que en el mismo período de 2025. Otro cálculo del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) sitúa en 133 323 las hectáreas carbonizadas desde enero.

Impacto en Almería y Guadalajara

Las últimas semanas fueron especialmente graves en Almería, donde murieron 13 personas y ardieron 7 000 hectáreas. Recientemente, un incendio devoró 32 000 hectáreas forestales en la Sierra Norte de Guadalajara, siendo el segundo siniestro más grande registrado en España.

Con información de EFE

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