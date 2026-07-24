Europa arde: incendios fuera de control golpean a Francia y España

Parte de Europa sigue este viernes, 24 de julio de 20026, en vilo por las llamas, con incendios forestales en Europa fuera de control y miles de desalojados en países como España y Francia.

En España, preocupan los incendios declarados en el centro del país, mientras que en Francia se reportan múltiples focos activos, incluyendo un fuego “XXL” en la bahía de Arcachon.

Ambos países recurrieron a Bruselas ante la gravedad de la situación para solicitar recursos a sus socios. En el caso de España, la Comisión Europea movilizó cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, según confirmó la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen.

Incendio XXL en Francia

En Francia, los servicios de extinción combatían esta mañana 32 fuegos activos.

El más importante se localiza en la turística bahía de Arcachon, donde han ardido más de 10 000 hectáreas y se han efectuado más de 40 000 evacuaciones, según el ministro del Interior.

Este incendio, ubicado en el departamento de Gironde, junto con otro en Las Landas (ambos en la región de Nueva Aquitania), son los más graves y continúan descontrolados, de acuerdo con EFE.

En total, unas 63 000 personas fueron desalojadas en las zonas afectadas. El incendio en Gironde ha sido calificado como fuego “XXL” e “imprevisible” por la delegada del Gobierno de Nueva Aquitania y Gironde, Sophie Brocas. Aunque no se han registrado víctimas mortales entre la población civil, un bombero resultó herido por la explosión de una conducción de gas durante las labores de extinción, indica EFE.

Impacto devastador

De acuerdo con el balance provisional, unas 80 viviendas resultaron afectadas, alrededor de 50 quedaron destruidas. Este incendio presenta un comportamiento “muy difícil de controlar”, con focos secundarios capaces de propagarse hasta un kilómetro por delante del frente principal.

En Biscarrosse, otro incendio ha quemado unas 2 500 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 23 000 personas.

El incendio entre Marsella y Niza ha recorrido unas 3 700 hectáreas, forzando la evacuación de unas 500 personas.

Emergencia nacional en España

En España, varias áreas del territorio nacional sufren desde hace días las llamas.

Hoy las miradas están puestas en los devastadores incendios que avanzan desde ayer en el centro del país, específicamente en la Comunidad de Madrid y Ávila (Castilla y León), aún sin control tras haberse declarado la emergencia nacional.

La jornada es crítica debido al calor y viento que agravan la situación. Los fuegos originados en Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se han fusionado en un solo frente que avanza sin control bajo condiciones climáticas desfavorables.

Cifras alarmantes

Hasta el momento se han quemado 9 000 hectáreas en Ávila y otras 6 000 en la Comunidad de Madrid.

Las autoridades locales anticipan que las próximas 24 horas serán “muy complejas” por las fuertes rachas.

Según el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estos incendios forestales son “dramáticos”; además, la Comunidad de Madrid mantiene desplegado “el mayor dispositivo de su historia” para combatir estos fuegos.

La superficie quemada en España hasta ahora supera las 114 000 hectáreas, una cifra cinco veces superior a la registrada durante el mismo período del año anterior, indica EFE.

Con información de EFE

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