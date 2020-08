Las multas para cancelar los peajes por la autopista General Rumiñahui y la Intervalles aplican desde este domingo 16 de agosto

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de la provincia de Pichincha informó que este sábado 15 de agosto del 2020 culmina el plazo para que los usuarios puedan cancelar las pasadas por los peajes de la autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles, sin que se les haya generado multas.

Pero, a partir de este domingo 16 de agosto, “los usuarios de los referidos peajes, tendrán 15 días, contados desde la fecha que circulen, para cancelar los valores pendientes, a efectos de que no se inicien los respectivos trámites de multas con la entidad competente (Agencia Metropolitana de Tránsito). De no hacerlo en este plazo deberán pagar la multa que equivale al 15% de un SBU (Salario Básico Unificado)”.



Para quienes aún no se encuentran familiarizados con los pasos a seguir para circular por los peajes administrados por el Gobierno de Pichincha se les recuerda lo siguiente, dice el comunicado.



Todos los usuarios (frecuentes y no frecuentes) que desean transitar por los peajes de la autopista General Rumiñahui o Intervalles, deberán obligatoriamente estar registrados en línea a través de la página web del Gobierno de Pichincha, en la sección Peajexpress.



Este requisito previo es indispensable para poder adquirir el dispositivo Peajexpress y/o acceder a la modalidad postpago. El registro no tiene costo.



Como segundo punto, la Prefectura señala que en el formulario que se registra en línea se requiere la incorporación de los siguientes documentos: foto o copia de cédula del propietario del vehículo y foto o copia de la matrícula del vehículo.



El tercer paso es que, luego de llenar el formulario, podrá optar por seleccionar una cita, si desea adquirir el dispositivo Peajexpress en el punto de la autopista General Rumiñahui. Los otros centros habilitados no requieren cita.



Por último, una vez registrado, se validarán los datos en un plazo de 72 horas, por lo que después de este periodo el usuario se encontrará habilitado para realizar el respectivo postpago o adquirir su dispositivo.



Puntos para postpago, adquisición del dispositivo y recargas



La Prefectura señala que los usuarios tienen a su disposición los siguientes puntos para la adquisición del dispositivo así como para la modalidad postpago. Estos son: oficinas del peaje de la autopista General Rumiñahui (previa cita), de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00.



En la vía Intervalles, de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00; también en el edificio del Gobierno de Pichincha (Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante), de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30.



También están habilitadas las sucursales Supermaxi del valle de Los Chillos, Cumbayá, Tumbaco y del Centro Comercial El Jardín. Se suman las sucursales Megamaxi: del valle de Los Chillos, Cumbayá y de la avenida 6 de Diciembre.



La lista incluye a las sucursales de supermercados AKI del valle de Los Chillos y de Cumbayá.



Por último, también podrán hacerlo en línea, a través de la página web de la Prefectura, sección Peajexpress.



Beneficios del dispositivo

El Gobierno de Pichincha informa que los dispositivos de pago automático Peajexpress tienen un costo de USD 7 y están homologados, por lo que permiten que el usuario pueda movilizarse con el mismo dispositivo en los peajes Autopista General Rumiñahui e Intervalles.



También señala que son compatibles con el peaje de Alóag-Unión del Toachi y los peajes de Panavial, por lo que para que puedan ser utilizados en ellos, únicamente deberán acercarse a sus oficinas para la respectiva activación, dice la información de la Prefectura.



“De igual manera, si el usuario tiene un dispositivo de Panavial deberá acercarse a la estación del peaje de la Autopista General Rumiñahui o Intervalles para que sea activado”.



Cabe señalar que los usuarios que ya cuentan con el referido TAG no necesitan hacer cambio alguno y podrán realizar normalmente sus recargas en las estaciones de los peajes, las cadenas indicadas anteriormente o con débito bancario o pago de tarjeta.



La Prefectura “se encuentra en una etapa de acercamiento con más empresas interesadas en ofrecer el servicio de cobro a través de la modalidad postpago y recargas del dispositivo TAG. Estas alianzas permitirán que el monto por la transacción esté unificado y que beneficie a toda la ciudadanía”, agrega la institución.