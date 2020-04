Gobierno crea Cuenta de Asistencia Humanitaria; empresas y ciudadanos contribuirán por la emergencia

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la tarde de este viernes, 10 de abril del 2020, una serie de medidas económicas para afrontar la situación fiscal en la emergencia sanitaria por el covid-19.

El Jefe de Estado hizo "un llamado a todas las fuerzas políticas a dar paso a un Gran Acuerdo de Unidad Nacional". Un acuerdo, dijo, para crear una Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria manejada por representantes de la sociedad civil y enfocada en ayudar los pequeños negocios y, a la vez, proteger con un bono a un millón de familias de bajos ingresos.



Moreno inició su intervención con un mensaje de alerta: "Queridos ecuatorianos. La humanidad entera está en emergencia. Vivimos todos tres emergencias: la sanitaria, la económica y la social. El mundo tiene más de un un millón 600 contagiados y nosotros 7 161 casos de coronavirus. Y aunque la gran mayoría de ellos están estables, en aislamiento domiciliario, tenemos que seguir extremando los cuidados personales".



El Presidente reconoció que la "pandemia nos golpeó en un momento crítico en el que tratábamos de seguir adelante, luego de una durísima, muy dura, crisis económica. Una crisis económica causada por endeudamientos irresponsables y por los robos de quienes acaban de ser sentenciados. Nos golpeó sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de USD 65 000 millones.".



Esta emergencia económica no tiene precedente en la historia reciente del país. El precio del petróleo cayó, han caído las ventas y las exportaciones. Cayó el pago de tributos y por si fuera poco se acaban de romper los dos oleoductos que transportan el petróleo ecuatoriano.



Antes de anunciar las nuevas medidas económicas con las que Ecuador afrontará la emergencia sanitaria, Moreno afirmó que "la experiencia dolorosa de otros países, de los más desarrollados del mundo, Nos enseña que si no emprendemos un plan urgente, la emergencia se puede convertir en una tragedia social por la falta de empleo, de ingresos y de alimentos. Insisto, vivimos tres graves emergencias: la sanitaria, la económica y la social".



A continuación, el detalle de las nuevas medidas:



1. Contribución de empresas



Una de las fuentes de financiamiento de la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria para enfrentar el covid-19 provendrá de las empresas y será para pequeños productores. La medida, según el Gobierno, busca evitar que ese segmento quiebre. Para ello, las empresas grandes -es decir aquellas que ganaron más de USD 1 millón- aportarán con el 5% de esa utilidad, en tres pagos mensuales. El dinero irá, por ejemplo, a una panadería que no tiene para pagar a sus trabajadores o para comprar insumos, informó Moreno.





2. Contribución de ciudadanos



Otra fuente de financiamiento de la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria para enfrentar el covid-19 provendrá de los ciudadanos. Para eso, los trabajadores harán una contribución progresiva por nueve meses, según su salario. No pagarán este aporte quienes ganen menos de USD 500. “Los que menos ganan, menos pagan y los que más ganan, más pagan”, dijo el Gobierno.



Por ejemplo, quienes perciban USD 500 al mes pagarán USD 2 mensuales y quienes reciben USD 50 000 mensuales aportarán USD 4 400. El dinero servirá para ampliar el Bono de Protección Familiar, una ayuda temporal de USD 60 al mes en abril y mayo.



Con ello, el Régimen busca atender a otro millón de familias más que se suman a los 950 000 ecuatorianos que ya están recibiendo ese bono.



3. Arriendos



"Nadie podrá ser desalojado". El Presidente dijo que planteó a la Asamblea un ajuste legal para que no se deje en la calle a nadie por retraso en el pago de arriendo en la emergencia y 60 días después. Además, él sugirió que arrendadores y arrendatarios se pongan de acuerdo en el monto del arriendo y su forma de pago.





4. Cobertura de salud para desempleados



Moreno dijo que planteó a la Asamblea un ajuste legal para que el IESS amplíe la cobertura de salud, a quienes se queden sin empleo, por 90 días más. Es decir, serán 120 días de cobertura.





5. Seguro de desempleo



El Mandatario dijo que planteó a la Asamblea un ajuste legal para que el seguro de desempleo se cobre en siete días y no en 60. Y este se ampliará.





6. Pensiones educativas



El Mandatario dijo que planteó a la Asamblea un ajuste legal para proteger a los niños para que no abandonen la escuela privada y, para ello, a los hogares de escasos recursos se dará una ayuda para cubrir un porcentaje de la pensión. A la vez, sugirió a escuelas llegar a acuerdos para reducir costos.

7. Crédito de liquidez



El Presidente dijo que planteó a la Asamblea un ajuste legal para que se pueda financiar con dinero de multilaterales el otorgamiento de créditos con período de gracia, bajo interés y sin garantías, para el alivio de la liquidez de las empresas.

