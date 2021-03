Presidente Moreno reconoce que hubo discrecionalidad en plan de vacunación contra el covid-19

El programa De frente con el Presidente fue el espacio escogido por el Primer Mandatario, Lenín Moreno, para referirse al plan de vacunación contra el covid-19 en Ecuador. Este miércoles 24 de marzo del 2021 el Jefe de Estado reconoció que hubo “discrecionalidad” en la aplicación de la vacuna.

Moreno inició agradeciendo al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por su tarea en el “peor momento de la pandemia” y aclaró que sí existía un plan de vacunación, pero no era un plan estructurado, que marque metas, objetivos y que considere con claridad los protocolos.



“Vuelvo a decirlo, nosotros estamos muy agradecidos con el Dr. Zevallos- y con el Dr. Farfán que puso su parte- porque en el peor momento de la pandemia él puso todo el cuerpo y sacó adelante el momento tan difícil que estábamos pasando, por eso muchas gracias. Pero que pena, no existía un plan estructurado, solo este plan con lineamentos generales, que no es de utilidad al momento de poner en práctica las cosas”.



Moreno dijo que el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, tuvo que “rehacer” el plan y reconoció que se estaba vacunando “sin considerar las actividades, es decir clasificación etaria, a quién se atiende primero, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, de qué localidades, eso no había, y estaba siendo manejado con discrecionalidad”.



Sobre la vacunación de su entorno cercano y de al menos siete ministros de Estado, Moreno dijo que eso debió estar en el “plan estructurado”, pero que no constaba en los protocolos. “El Ministro tenía la razón en vacunar a ministros que están en territorio, a sus esposas que son su círculo íntimo, y también aplicaron el criterio que el círculo epidemiológico del Presidente debía estar vacunado, por seguridad del Estado”. Al ser consultado por qué no se comunicó esas acciones antes, Moreno dijo que “tal vez existe una norma, dentro de la Ley, que las fichas médicas de las personas son reservadas, por ejemplo, no podía dar”.



Sin embargo, aseguró que cuando la Fiscal, Diana Salazar, solicitó la información “ese momento” fueron enviadas. “Yo les manifesté, entreguen toda la información, transparenten toda la información, inclusive en personas que manejaron la vacuna no hubo la responsabilidad de anotar”, dijo.



En relación a la vacunación de personal que no era de primera línea, como TikTokers, o un chef, dijo que él no debe establecer ese tipo de responsabilidades, sino la justicia. “Entiendo yo les correspondía a los coordinadores que estaban manejando en Quito y Guayaquil, entonces ellos tendrán que explicar. Vacunarse no es ilegal, el deseo de vacunarse no es ilegal, existe personas de mayor edad que fueron llamados a vacunarse y ellos fueron prestos porque todo el mundo está en expectativa”.



¿Hubo una lista de vacunación VIP? Moreno fue enfático en señalar que “jamás propuso que se vacune a ninguna persona” de su círculo familiar. “Eso se manejó, entiendo yo con algo de discrecionalidad, si no estaba marcado en el plan. Con todo respeto, gente respetable y muchos queridos para mí, se manejó con discrecionalidad, la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Salud. Yo entiendo que Rodrigo Paz, en la condición de salud que se encuentra, requiere vacunarse. De repente la persona ese momento responsable, se le ocurrió que debía ser una de las personas vacunadas, pero lo vuelvo a decir, ojalá hubiera estado marcado previamente (en el plan)".



El ministro Falconí dijo que el proceso está judicializado y ofreció transparencia para continuar con el plan de vacunación. Entre sus primeras acciones, mencionó un acercamiento con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que tiene un software disponible para aplicar un proceso con la confidencialidad de los datos y un orden aleatorio de variables epidemiológicas. La idea, según el funcionario, es identificar “puntos calientes epidemiológicos e identificar dónde es la priorización”.

También se dispuso que los coordinadores zonales y de distrito de la Cartera de Salud se tendrán que hacer responsables de los viales (envases con vacunas) entregados, de su custodia y aplicación.