Lenín Moreno cree que la labor de su Gobierno ha sido 'bastante buena'

Para Lenín Moreno la labor de su Gobierno, si no es "excelente", ha sido "bastante buena". Así lo calificó la mañana de este martes 8 de diciembre del 2020, durante el diálogo 'De frente con el Presidente'.

El primer mandatario hizo una pequeña evaluación de su gestión, una vez que empezó la última etapa de su administración, que culminará en mayo del 2021. La aseveración la realizó en el marco de la firma de la primera fase de un acuerdo comercial con Estados Unidos.



Afirmó que la labor del Gobierno frente a la pandemia del covid-19, ha sido "mejor todavía". Dijo que Ecuador tiene los mejores resultados de la región en cuanto a número de contagios y cifras de fallecidos.



Al ser consultado por la periodista Janeth Hinostrosa sobre las críticas de un sector de la población hacia su gestión, que se acentuó durante la crisis sanitaria, Moreno consideró que la "crítica al Gobierno en ese sentido ha sido bastante injusta".



"Existieron actos de corrupción que no los detectamos a tiempo, pero hay que reconocer que esos actos de corrupción, son actos de corrupción que venían de mafias que abordaban a las personas nombradas (...) los amenazaban".



Agregó que "ventajosamente esos actos de corrupción fueron detectados y en más de una ocasión por nosotros mismos". Recordó que la exministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció actos de corrupción en el Hospital de Pedernales, en Manabí.



Reconoció,sin embargo, que "parece" que por prestar atención a otros aspectos de la vida económica, social y política del país "no le prestamos la debida atención".



"Pensamos que esos espacios no debía haber corrupción, no podía haber corrupción, pero la realidad se presentó distinta y este momento, como ocurre en nuestro Gobierno, todas las personas que cometen actos de corrupción son puestos en manos de la justicia".



La secretaria de Comunicación, Caridad Vela, afirmó que en el marco de recuperar la imagen en el último tramo de la administración de Moreno, el propio presidente ha sido enfático en que la ciudadanía lo eligió para gobernar y tomar decisiones hoy.



"Lo importante de las decisiones que se toman hoy es la repercusión que van a tener en el futuro; de manera que si bien este es un último tramo de él en la Presidencia de la República, lo que realmente es importante es qué va a suceder con el Ecuador después de que Lenín Moreno deje la Presidencia".