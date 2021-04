El MICC ayuda con la entrega de tanques y concentradores de oxígeno para los pacientes enfermos con el covid-19

Los pedidos de los tanques de oxígeno y de los concentradores en las instalaciones del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se incrementaron en los últimos dos meses. Así lo aseguro Leonidas Iza, presidente de la organización.

Según el dirigente, los casos por covid-19 han aumentado y más personas necesitan del apoyo de la entidad debido a que en el mercado hay escasez del producto en Latacunga.



Manifestó que el MICC cuenta con 30 tanques de oxígeno y 30 concentradores que son distribuidos de acuerdo con las necesidades de las personas. También se entregaron las bombonas a los subcentros de salud del sector rural para que atiendan a los pacientes con coronavirus. “Todos están ocupados en estos momentos, no solo en la población indígena si no también mestiza que es la más afectada. Ahora hay más gente que la primera fase del covid-19, que requieren de ayuda”.



Recordó que el año pasado, la Fundación Raíz-Ecuador les entregó ese equipamiento para apoyar en el tratamiento de enfermos en sus casas y subcentros de salud.



Indicó que los concentradores son pequeñas plantas de oxígeno que producen hasta 5 litros para el paciente, mientras que los tanques tienen hasta 10 litros. “Todo depende del cuadro que presente el paciente. Prestamos los tanques con todos los protocolos de bioseguridad”.



Iza mencionó que para abastecerse de oxígeno firmaron un contrato con la empresa Linde para las recargas, sin embargo, al momento comenzó a escasear el producto en la ciudad.

Aseguró que hacen las gestiones con otras empresas para traer directamente desde Guayaquil. “Estamos trabajando con el apoyo de fundaciones e instituciones públicas que nos ayudan en el autofinanciamiento. No estamos cobrando un solo centavo a los pacientes porque la mayoría son de recursos escasos. La condición del préstamo es que los usuarios devuelvan los cilindros”.



El dirigente se lamentó porque en un inicio se gestionó con la Fundación Raíz-Ecuador la instalación de una planta productora de oxígeno, pero el Director de Salud Pública, que estuvo en el cargo hace un año, se opuso a la construcción argumentando que era un tema político. “Era una planta que producía 25 litros diarios de oxígeno, pero no se dejó. Nuevamente vamos a reactivar el tema para la instalación de la planta, debido a que la pandemia se va a mantener con el nivel de relajamiento que ha tenido la gente”.



Aseguro que se prestaron cuatro tanques de oxígeno a Guaranda y dos a Zamora Chinchipe para atender a los pacientes de esas zonas.



El distribuidor de oxígeno de la empresa Linde en Latacunga, Marco Santamaría, aseguró que tiene cerrado el local de comercialización de oxígeno porque no tiene el producto. “No nos están enviado, por eso cerramos y desconoce si llegue”.