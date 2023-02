‘El Metro puede funcionar sin restructuración de rutas’

Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito

Evelyn Jácome

Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, asegura que la operación del sistema ferroviario será sustentable, incluso sin la restructuración de rutas y frecuencias.

¿Cuándo iniciará la operación comercial del Metro?

Hay que entender que operación comercial no es lo mismo que operación pagada bajo el contrato que tenemos. La operación pagada puede iniciarse en pocas semanas, en marzo, pero la operación al máximo de la capacidad, con todo al límite, es otro concepto y se realizará en mayo.

Además se empezará a evaluar comercialmente al operador para ver si ha cumplido a cabalidad.

¿Por qué hay estos dos momentos?

En el mundo del transporte el aprendizaje que se ha tenido dice que no es bueno una fecha de inicio radical total, si no un proceso gradual, que vaya creciendo. No es bueno porque pueden haber graves problemas.

¿Qué tendremos en marzo? ¿Con que frecuencia pasarán los trenes?

Nuestro objetivo es que tengamos el uso del sistema de recaudo y viajes cobrados y que existan dos franjas horarias, una en la mañana y otra en la tarde. Luego esos horarios se expandirán hasta que copemos el total del horario máximo global en mayo.

¿Pero en mayo ya habrá todas las frecuencias?

Nunca hemos dicho algo que haya sido incorrecto. Dijimos que en diciembre empezamos casas abiertas, que en enero empezábamos a mover trenes, que empezábamos operación cobrada en marzo ya seguir con el proceso de avance. Son fechas contractuales.

¿El pasaje no alcanzará para cubrir toda la operación del Metro? Los expertos coinciden en que ningún metro es 100% sustentable

Esas afirmaciones no son de expertos ni de conocedores. No es así. Hay documentos que son generados por asociaciones de operadores y fiscalizados donde se demuestra que hay varios metros en Latinoamérica sustentables a nivel de operación.

Medellín, Santiago, Río de Janeiro, Guadalajara... Y hay varias razones: hay menos uso de personal para operar. Se pueden mover 1 200 personas en un tren y un solo conductor. Hay eficiencia en los motores eléctricos, y costos de ahorro en mantenimiento.

Al inicio no se tendrá los 400 000 usuarios que se había advertido. ¿Cuánto tiempo tomará llegar a ellos?

No se puede saber, eso lo veremos en la práctica, pero el Metro de Lima, por ejemplo, se tenía planeado que llenaría la demanda a los tres años y tardó solo un año y medio.

¿Aún así, será sustentable?

Sí, tiene todos los elementos para serlo.

¿Se ha pensado en otras fuentes de financiamiento hasta lograr todos los pasajeros?

Se debe considerar la generación de negocios, como publicidad en estaciones y trenes. Las empresas privadas y públicas siempre van a querer publicidad. Los Tranvía de Cuenca reciben medio millón mensual en publicidad. Además, se debe pensar en locales comerciales, en telefonía celular.

¿Los ciclistas tendrán dónde estacionar las bicicletas en las paradas?

Nos hubiera encantado hacer más tareas pero agarramos la gerencia hace año y medio y nos concentramos en poner a operar al metro. Sería idóneo que tengamos una bicicleta pública que se conecte con metro.

Sin embargo, sí van a poder hacer uso de sus bicicletas particulares. Lo único que se va a pedir es que no sea en hora pico para no incomodar a otros pasajeros.

¿Hay estacionamientos para bicis?

Se deberá analizar la posibilidad de implementar estacionamientos para bicicletas y patinetas, pero la obra empezó hace 12 años y nos hemos ido igualando en las cosas más importantes.

Hay concejales que dicen que los recorridos gratuitos no se contemplaron dentro del cronograma

Los recorridos constan en el anexo el contrato con el operador y son parte del proceso de desarrollo e incorporación de cara a llegar a la capacidad.

El contrato contempla una compensación del 5% si el operador cumple parámetros de calidad del servicio. ¿Están listos los parámetros, cómo se los calificará?

Esos parámetros empezarán a medirse desde mayo. Se medirá, por ejemplo, que se cumpla con las frecuencias, la limpieza, etc. Los términos están definidos en el contrato.

El contrato estipula que si se cumplen se pagará el 5% adicional, pero si no se reducirá el 5%. Y si son muy bajos los parámetros puede darse por terminado el contrato.

Aparte del dinero que se pagará al operador (USD 189,7 millones por seis años), ¿cuánto más cuesta la operación del Metro?

Tomando en cuenta los seguros, la energía eléctrica, el mantenimiento de trenes y demás, es cerca de USD 45 millones al año tomando en cuenta la operación global del Metro, pero puede variar, pero todo eso ya está presupuestado.

¿Cómo se piensa empezar la operación comercial si la restructuración de rutas y frecuencias que es clave para alimentar al metro aún no está?

El metro sí puede funcionar por sí solo, con menos demanda pero sí puede. Quizás con 250 000 o 300 000 usuarios. Si se hace un trabajo muy grande de restructuración puede llegar a tener hasta 600 000 pasajeros.

Ya tenemos la intermodalidad con buses articulados. Nos enlazamos a la superficie en Quitumbe, La Magdalena, El recreo, U Central y El Labrador. Los corredores articulados mueven más de medio millón de pasajeros. Y ellos tienen alimentadores. No estamos en cero. Estamos en proceso ya hay un buen punto de partida.

¿Qué está asegurado de todo el sistema Metro?

El sistema cuenta con tres seguros. Quien debe contratar los seguros por resolución de Alcaldía es la administración general.

Los seguros tienen varias coberturas: una póliza todo riesgo, lo que incluye terremotos, inundaciones y riesgos naturales. Cobertura para los riesgos antrópicos debido a seres humanos, es decir, huelgas, daños a trenes, terrorismo, y demás...

Y seguro para el proceso de movimiento de trenes, preoperación y operación. Además, hay una póliza de responsabilidad civil de cara a los ciudadanos por un valor de USD 5 millones. Si una persona entra al metro y se resbala en agua en el piso, se cae y se rompe una pierna está cubierto por una póliza.

