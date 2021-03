Mauro Falconí: 'Ni los Municipios ni yo haremos listados aparte'

Entrevista a Mauro Falconí, ministro de Salud Pública.

¿Cómo el Gobierno pasó de anunciar que no tenía un plan de vacunación a acuerdos con los municipios de Quito y Guayaquil y les ofrece vacunar a más de 3 millones de personas?



A ver, yo no he ofrecido ni el Gobierno Nacional ha ofrecido dosis de vacunas ya en un camión y le mando a los municipios, eso no es así.



Pero son los acuerdos que se han anunciado.



No, lo que el Ministerio de Salud Pública ha hablado con los municipios es para hacer una planificación, la concatenación de esfuerzos técnicos operativos para poner puntos de vacunación y las vacunas se irán distribuyendo dependiendo de las necesidades epidemiológicas. Si es que las poblaciones de esas ciudades llegan a necesitar 1,8 millones o 3 millones de dosis es otra cosa, pero eso se hará con base en la planificación. Eso no es que inmediatamente viene con camiones el alcalde (Jorge) Yunda y se va llevando las vacunas y lo mismo la alcaldesa Cynthia (Viteri).



¿Estas vacunas serían de las que adquirió el MSP y no de las que autoricen a comprar a los municipios?



El Gobierno tiene negociados más de 20 millones de vacunas, les he dicho a los alcaldes ¿ustedes van a comprar vacunas?, ¿a qué población van a vacunar? Qué les parece que el MSP, con las vacunas que vayan llegando, de forma equitativa, hacemos una planificación y abrimos más puntos para que la población se vacune más rápidamente.



Para el caso de Quito, ¿los 1,7 millones de beneficiarios de dónde saldrían?



Esto se hará con base en la herramienta tecnológica que nos ha dispuesto la empresa pública de Telecomunicaciones; podemos tener una serie de validaciones por cédula y variables epidemiológicas. Así ya no hay listas manipulables, es un programa aleatorio y nos permite tener equidad y transparencia.



¿En cuánto tiempo?



Hasta el 24 de mayo hablamos de 2 millones de personas y 4 millones de vacunas.



¿Pero cuáles son las cuentas que usted hace?



La próxima semana llegará un millón de dosis. Y tenemos todavía vacunas. Actualmente tenemos más de 192 000 vacunados a nivel nacional, en fase cero y fase 1; cuando recibimos el cargo eran 112 000 vacunados. La página web, por fin, la estamos actualizando, no se hacía hace siete días.



Pero si van a llegar 4 millones de dosis hasta mayo y ofrece vacunar a más de 3 millones, ¿eso no alcanza?

​

Los alcaldes no tienen mucho conocimiento de la parte operativa, no es que les voy a decir venga con 10 camiones a llevar 3 millones de dosis.



¿Los municipios no harán listas aparte?



Para nada ni yo voy a hacerlas. Las hace un software que mezcla las variables.



¿Cuántos geriátricos faltan por vacunar?

​

No tengo los datos específicos, ya que eso estaban manejando los coordinadores zonales y no la planta central y ha habido un rompimiento tal de la información; estoy tratando de unir, armando un jarrón Ming, pieza por pieza.



Si no había un plan, ¿los dos ministros anteriores engañaron al país?

​

No me ponga en una situación extrema ni quiero juzgar el pasado ni a las personas, eso corresponde a otras instancias como las judiciales.



El Presidente dijo que las vacunas se manejaron con discrecionalidad, ¿cuántas se aplicaron así?

​

Estoy haciendo las investigaciones y dispuse al coordinador nacional jurídico que se abrieran los sumarios administrativos necesarios.



¿Usted encontró o no listados de vacunados vip?



A mis manos no me ha llegado ningún listado, solo he recibido cierta documentación que entregué a la Fiscalía.



Según audios difundidos, la Presidencia pidió al Hospital Pablo Arturo Suárez que enviara a vacunadores a Carondelet y no hay un registro escrito de los vacunados ¿qué pasó?



He pedido un informe pormenorizado de aquello, esa es una de las causas por las que pedí la disponibilidad de los cargos de mandos jerárquicos superiores del Ministerio.



¿Escuchó el audio del gerente del hospital que le pide a la asesora del exministro Zevallos un documento escrito para justificar ante Contraloría el uso de vacunas, ya que solo tuvo una orden verbal del MSP?

​

No he estado al tanto de forma oficial, sino más bien por los medios. Sin embargo, si es que llegare a encontrar alguna evidencia haremos inmediatamente la denuncia.



¿Qué papel ha tenido la Vicepresidenta, ya que se dijo que dio órdenes para vacunar a los Rotarios?



La Vicepresidenta ha trabajado arduamente en conseguir vacunas, no creo, y estoy convencido, de que ella haya incluido algún listado.



El sector privado ofreció más de 7 000 puntos de vacunación ¿qué pasó?



No tengo conocimiento, entiendo que mis antecesores hicieron alguna negociación y estoy retomando el tema.



Su trayectoria

​

Nació en Riobamba, enero de 1976. Doctor en Medicina y Cirugía con más de 20 años de experiencia, especialmente en la atención de emergencia. Se graduó en la Universidad Central del Ecuador y realizó un posgrado en medicina de Emergencias y Desastres. Estuvo a cargo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) y afrontó la aprobación de las vacunas de Pfizer-BioNtech, Sinovac y AstraZeneca.