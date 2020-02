TodosSomosMarianita, un plantón en Quito para exigir seguridad y paz tras el asesinato de Mariana Granja

LEA TAMBIÉN

"Ya estamos hartos de la inseguridad, de no poder caminar tranquilos. Hoy fue Marianita, mañana podemos ser nosotros", gritaba Rocío Carrillo, de 63 años, prima de Mariana Granja, quién fue asesinada el sábado 1 de febrero del 2020 por resistirse a un robo en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito.

La muerte de la mujer de 68 años convocó la tarde de este lunes 3 de febrero del 2020 al plantón #TodosSomosMarianita.



Familiares, amigos y decenas de personas que se enteraron del fallecimiento llenaron la acera desde las 17:45. "Queremos seguridad", gritaban una y otra vez, mientras sostenían carteles, prendían velas y flameaban rosas blancas sobre sus cabezas.

#TodosSomosMarianita | "Queremos paz", gritan ciudadanos en la av. Amazonas, frente al CCI, en Quito. Lo hacen en el mismo lugar donde el sábado se registró el asesinato de Mariana Granja, mujer de 68 años, víctima de la delincuencia



— El Comercio (@elcomerciocom) February 3, 2020



Los vehículos que circulaban por esa avenida se sumaban a la protesta mediante el sonido de sus bocinas. "Ecuador es paz", repetía la muchedumbre.



Para Jaime Granja, hermano de la víctima, el plantón era una manifestación de la indignación que sienten como familia y como ciudadanos ante este hecho delictivo.

Decenas de personas se concentraron en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito, para pedir seguridad en la zona. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



"Mi hermana era un gran ser humano, se preocupaba por los demás. No es posible que ahora los ciudadanos no podamos caminar tranquilos, porque cualquiera nos puede matar por un bolso, por un simple bolso", dijo el hombre, que vestía de negro, pues al mediodía de este lunes había enterrado a Marianita en el camposanto Monte Olivo.



Edgar Yépez acudió al plantón, porque se enteró por redes sociales. No era amigo de la víctima ni de la familia. Dijo que como ciudadano también se siente conmocionado por la forma como fue asesinada Marianita.

Aseguró que él también ha sido víctima de la delincuencia. El año pasado, desconocidos vaciaron su casa. "Era un sábado a las 13:00. A la señora Mariana también le mataron a esa hora. Eso me impacta: que la delincuencia ya actúa a cualquier hora".

Mariana Granja fue asesinada en los exteriores de un centro comercial del norte de Quito la tarde del sábado 1 de febrero del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



A las 18:20, más personas se sumaban al plantón. Wilson Merino, presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira, acompañó a la familia de la víctima, pues durante 15 años Marianita Granja trabajó como voluntaria por los niños contra el cáncer y sus familias.



"Estamos indignados, no es posible que una luz se apague así. Exigimos a las autoridades que nos garanticen nuestros derechos vivir en paz; que trabajen por la seguridad. Aquí nos tendrán, protestando, hasta que haya justicia".