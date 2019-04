Ministra Romo descartó que labores de espionaje se realicen con las imágenes que recibe el ECU 911, tras publicación de The New York Times

LEA TAMBIÉN

Una investigación periodística reveló que las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Ecu 911 también van al Centro de Inteligencia Estratégica, creado tras la disolución de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). The New York Times publicó hoy, miércoles 24 de abril del 2019, que se mantiene el ‘sistema espejo’ entre ambas instancias en Ecuador, como un legado de la "vigilancia estatal y tecnología represiva de China".

María Paula Romo, ministra del Interior, indicó que el Centro de Inteligencia Estratégica es una instancia autónoma y descartó que las prácticas realizadas por la Senain se mantengan en Ecuador. En una breve intervención con los medios de comunicación indicó que no hay una regulación en la ley, pero que se está discutiendo en la Asamblea Nacional el funcionamiento del sistema de inteligencia en el país.



“El Centro de Inteligencia Estratégica es una instancia autónoma. La Policía, la Dirección General de Inteligencia de la Policía hace parte del subsistema de inteligencia, pero el Centro de Inteligencia Estratégica tiene su propia autonomía y el Ecu 911 hace parte del Sistema de Gestión de Riesgos y la Policía Nacional es miembro del directorio. Entonces, estamos hablando de dos instituciones que no están bajo mi responsabilidad, pero que por supuesto, el tema de inteligencia, de seguridad y policía hace parte de estas instancias”, aseguró Romo.

La Ministra del Interior enfatizó que “El Gobierno disolvió la Senain, estás prácticas ya no se realizan en el Ecuador. Me refiero a una práctica de policía política o de vigilar en dónde están las personas, de interferir sus comunicaciones, de publicar información privada de las personas. Nosotros no lo hacemos, pero va más allá de la voluntad de un gobierno. Hay que trabajar en las reformas legales que garanticen que nunca nadie más lo haga. Que el tema de la seguridad, de la inteligencia, de los mecanismo para vigilar a las personas se dirijan a sancionar el delito y no hacer una especie de vigilancia política”.

La publicación de The New York Times dice que las imágenes del ECU 911 también van a la agencia de inteligencia de Ecuador. En una entrevista en la sede de la Senain, en el 2018, el entonces director Jorge Costa confirmó que el servicio de inteligencia tenía acceso a una versión espejo del sistema de vigilancia policial hecho en China, señala la publicación.



Las cámaras del ECU 911 capturan imágenes para ser “examinadas por la policía y la inteligencia doméstica. El origen del sistema de vigilancia: China”, según la publicación de The New York Times.



En Ecuador existen 4 300 cámaras que envían imágenes a 16 centros de monitoreo del ECU 911 donde son analizadas. El Servicio de Emergencia se instaló en el 2011 y fue construido por las empresas estatales chinas CEIEC y Huawei durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.