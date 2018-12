Solo defensa de Vicuña acudió a Fiscalía, Sagbay no atendió primer llamado

LEA TAMBIÉN

Ana María Ontaneda, abogada de la renunciante vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, acudió hoy, miércoles 5 de diciembre del 2018, a la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Su objetivo era participar de la diligencia a la que había sido convocado Ángel Sagbay, exasesor de Vicuña que la acusa de supuestos cobros indebidos cuando hace seis años se desempeñaba como asambleísta.



Sagbay debía acudir a las 15:00 pero no se presentó y se prevé que la Fiscalía determine una nueva hora y fecha para que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento.



Ontaneda manifestó que él "tendrá que sustentar lo dicho en la declaración juramentada" que ameritó que la fiscal general encargada, Ruth Palacios, disponga el inicio de una indagación previa.



La abogada añadió que todavía no existe una convocatoria para que Vicuña presente su descargo, y negó que dentro del expediente en su contra exista un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).



En principio, esta diligencia estaba prevista para el lunes anterior, pero la segunda mandataria pidió que se la difiera para hoy. Si Sagbay no acude otra vez podría ser llamado con la fuerza pública.



A la Fiscalía también se prevé que acuda en los próximos días el político Andrés Paéz, quien presentó una denuncia por supuesta concusión contra Vicuña