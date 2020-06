Maestros reclaman por problemas de conexión a Internet para dar clases, en un acto de la Ministra de Educación

LEA TAMBIÉN

Los maestros acudieron al acto de entrega de planes móviles y tablets con la consigna de reclamar por los problemas de conexión y acceso a Internet, en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador.

Este miércoles 10 de junio de 2020, una parte de ellos se concentró en los exteriores de la Unidad Educativa Julio Moreno y otro grupo ingresó a ese plantel para recibir los dispositivos.



Los docentes también se quejaron por los inconvenientes que genera la carga laboral que tienen desde que comenzó el año lectivo, el 1 de junio de 2020. Gritaron consignas para que se solucionen los fallos que se tienen para la conexión en la plataforma en la que imparten sus clases.



La presidenta de la UNE local, Teresa Bolaños, señaló que hay maestros que están conectados hasta la medianoche tratando de explicar a los padres lo que sus hijos no entendieron. Eso ocurre, por ejemplo, con los del horario vespertino que inician sus actividades a las 12:30.



Los dirigentes señalaron que no es una solución la entrega de planes móviles, si no que amplíen las redes de Internet a las zonas donde no hay cobertura.



Con el inicio del año escolar se evidenciaron estos problemas en las comunas Tsáchilas y en la zona rural. Algunos estudiantes todavía no conocen todas las indicaciones que sus maestros dieron en la jornada inaugural.

Las caídas en la señal son reportadas por los docentes a los dos distritos de educación de la provincia.



En la vía a El Poste, por ejemplo, la conexión es deficiente y en un tramo importante es nula, dice el dirigente Tsáchila, Flavio Calazacón.



El cabildo de Gobierno de la zona presentó un pedido para que los niños puedan ir al infocentro de tal manera que sigan las clases en la plataforma.



Ellos no se pueden conectar a las clases en directo. En la provincia Tsáchila se registraron 146 980 niños para este año escolar.



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, que escuchó a lo lejos estos pedidos, señaló que precisamente los planes móviles ayudarán a atenuar esa escasez de cobertura a Internet. Y agradeció a la Unicef que hizo posible que una parte de esta ayuda llegara a los maestros.



En total se proporcionaron 356 planes de datos y 19 tablets para los departamentos de Consejería Estudiantil.



Dos grupos de maestros ingresaron en horas distintas para recibir los dispositivos, que son parte del plan educativo Juntos Aprendemos en Casa.

Los delegados de la Unicef en Ecuador, que apoyan esta iniciativa, acudieron al acto. El representante, Joaquín González, aseguró que este tipo de soporte corresponde a un fondo global para apoyar a países en tiempo de crisis, por el covid-19. También, resaltó la importancia de que sean más docentes que cuenten con estos equipos para ampliar la cobertura del acceso a la tecnología en esta zona.