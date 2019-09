El presidente Lenín Moreno visitará Alemania en octubre próximo

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, visitará Alemania entre el 8 y 10 de octubre del 2019, confirmaron este miércoles 25 de septiembre fuentes diplomáticas europeas en el país andino.

Moreno se reunirá con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, quien visitó Ecuador el pasado mes de febrero y recorrió zonas de la capital, de la Amazonía y del archipiélago de Galápagos.



La Cancillería no han revelado aún la agenda que mantendrá Moreno al tratarse de un documento aún preliminar.



Aunque no ha trascendido la agenda que cumplirá el gobernante ecuatoriano en Alemania, las fuentes europeas apuntaron que Ecuador va a ser el "país estrella" en un evento que se realizará en Fráncfort sobre inversiones en América Latina.



En febrero pasado, Moreno aprovechó la visita de su colega alemán para trasladarle el interés de su país de obtener la exención del requerimiento de visados a los ecuatorianos en la zona Schengen para estadías de corta duración.



El mandatario ecuatoriano recordó entonces a su invitado, el primer jefe de Estado alemán que realizaba una visita oficial al país en 26 años, que ya había abordado la cuestión de los visados en conversaciones mantenidas en julio de 2018 en Madrid.



"Cuando conversamos con el rey de España, así como con el presidente (del Gobierno español, Pedro) Sánchez y con el presidente anterior (Mariano Rajoy), ellos manifestaron mucho interés en que esta decisión se dé", argumentó entonces Moreno sobre su petición de colaboración en el seno de la Unión Europea.



Y prosiguió con un llamamiento personal al dirigente de Alemania para que medie en la cuestión.



"Le trasladamos también a usted, señor presidente, este interés de Ecuador de obtener esta visa", afirmó en relación a la eliminación del requisito para visitantes ecuatorianos en esa zona comunitaria por un período no superior a los 90 días.



En virtud de la firma del Acuerdo Multipartes entre la Unioón Europea y Colombia y Perú, la exención de estos visados entró en vigor en enero de 2016, pero en el caso ecuatoriano se ha prolongado la implementación de la medida al haberse sumado más tarde.