Lenín Moreno anuncia 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma 

En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno informó el martes 1 de octubre del 2019, a la población las medidas económicas que regirán en adelante. Empezó por mencionar que no subirá el impuesto al valor agregado (IVA), con lo cual se mantiene en la tarifa actual del 12%.

“A quienes sí vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional es a los que más tienen”, sostuvo Moreno y a continuación comunicó que aquellas empresas que perciben ingresos por más de 10 millones de dólares al año pagarán una contribución especial por tres años.



Por esa vía se esperan más de USD 300 millones, dinero que, aseguró, se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud.



Los subsidios a los combustibles se eliminan. Por medio de un Decreto Ejecutivo, Moreno liberó el precio del diesel y la gasolina extra. El Gobierno gasta alrededor de USD 1 300 millones en subsidios a estos productos.



Con el argumento de “proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida” informó que se añadirán 300 000 familias a los distintos bonos que entrega el Estado, quienes recibirán USD 15 mensuales adicionales.



Para el sector productivo ofreció eliminar o reducir aranceles para maquinaria, equipos y materia prima, devoluciones automáticas de tributos para exportadores. Además, se eliminará el anticipo del impuesto a la renta.



Por otro lado, se suprimirán los impuestos a la importación de aparatos tecnológicos, como teléfonos celulares, computadoras, tabletas, etc.



En cuanto a medidas laborales, sin ahondar en detalles Moreno indicó que se crea un contrato para quienes inician un emprendimiento, un contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, teletrabajo, contratos con período determinado, y cambio en la fórmula de la jubilación patronal.



Aclaró que las nuevas modalidades de contratación aplicarán para los nuevos empleados, mientras que aquellos que actualmente tienen una relación laboral mantendrán sus beneficios.



Las medidas también van dirigidas al sector público. Con el fin de reducir la masa salarial, Moreno indicó que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Además, el tiempo de sus vacaciones baja de 30 a 15 días.



“Las decisiones que he tomado, son decisiones postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, críticos, y futuros candidatos, no lo van a decir en público. Pero lo dicen en privado”, finalizó el Presidente.



Detalle de las medidas económicas:



1. Se libera el precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís.

2. 300 000 familias más recibirán USD 15 mensuales adicionales a través de diferentes bonos.

3. Eliminación o reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales.

4. Eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras, tabletas.

5. USD 1000 millones para créditos hipotecarios desde noviembre, a una tasa del 4,99%.

6. Contratos ocasionales se renuevan con 20% menos de remuneración



Detalle de las propuestas de reformas económicas y laborales:



1. Contribución por 3 años a empresas que perciben ingresos superiores a USD 10 millones al año.

2. Impuesto a la Renta único para el banano.

3. Devolución automática de tributos al comercio exterior.

4. Eliminación del anticipo del impuesto a la renta.

5. Reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas, insumos para bienes de capital, según un listado.

6. Reducción del impuesto a los vehículos de menos de USD 32 000 para uso productivo.

7. Vacaciones para empleados públicos bajan de 30 a 15 días al año, excepto fuerza pública y servicios sociales.

8. Trabajadores de empresas públicas aportarán cada mes con un día su salario.

9. Reformas laborales regirán para nuevos contratos, los anteriores siguen intactos.

10. Nuevas modalidades de contratos laborales para quienes inician un emprendimiento.

11. Nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad y enfermedades catastróficas.

12. Facilidades para teletrabajo.

13. Nueva forma de jubilación patronal: empleadores incrementan aporte mensual en 2% para nuevos trabajadores, Ese valor podrá ser ahorrado en el IESS o en fondos privados.