Lenín Moreno impulsará en Guatemala la cooperación e integración de Iberoamérica

Relanzar la integración, retos de la migración, atención a personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad o cambio climático, centrarán la agenda del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la Cumbre Iberoamericana de Guatemala.

"La Cumbre es un espacio que tiene una agenda especial centrada en la cooperación desde una visión social", dijo el Primer Mandatario poco antes de partir la tarde de este 14 de noviembre del 2018 hacia Guatemala, acompañado por su canciller, José Valencia.



Moreno consideró que la XXVI Cumbre Iberoamericana que se desarrollará desde el jueves 15 de noviembre en la ciudad guatemalteca de Antigua, "es el espacio propicio para hablar sobre temas en los que todos estamos inmersos como la integración, la migración y atención de personas en situación de vulnerabilidad".



Defensor de este tipo de encuentros porque considera que los dirigentes tienen "la obligación de atender los problemas de forma conjunta y aportar a la integración iberoamericana", Moreno cree que la cita tiene como cometido "consolidar un sentido de hermandad entre países con intereses comunes".

Y aboga porque sirva para "fortalecer" los temas de cooperación, un campo en el que "todavía queda mucho por hacer".



Durante el encuentro tiene programada una reunión con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con el de Costa Rica, Carlos Alvarado, y mantendrá "acercamientos" con otros en temas específicos, además de asistir junto al rey de España, Felipe VI, y otras autoridades a un evento especial sobre el Programa Iberoamericano de Discapacidad.



Lenín Moreno ha sido reconocido por promover políticas pioneras en el país sobre discapacidad y a ejercer como enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad.



"Uno de los puntos que más nos interesan es contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, mediante políticas públicas que garanticen sus derechos", remarcó.



En paralelo, abogará por los derechos de las personas en situación de movilidad humana, por la igualdad de género, la lucha contra la corrupción e impunidad y acciones para mitigar los efectos del cambio climático, precisó a Efe.



La ONU informó el pasado jueves 8 de noviembre que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo alcanzó los tres millones, la mayoría de ellos en países de América Latina: Colombia más de un millón, seguido de Perú con medio millón, Ecuador, con más de 220 000, Argentina con 130 000, Chile más de 100 000 y Brasil 85 000.



Interpelado sobre su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que por el momento no ha confirmado que vaya a acudir a la Cumbre y con quien mantiene un impasse en el último año, Moreno insiste en que se trata de "un foro que no excluye a nadie" y apoya "una convocatoria a la que todos puedan asistir". "Es la única forma de encontrar soluciones a las diferencias y los distanciamientos, si los hubiera", menciona.



El Jefe de Estado ecuatoriano recordó la lucha contra la corrupción desde que llegó al poder en mayo de 2017 y defendió su "proceso de reinstitucionalización del Estado", con el fin de trabajar "en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad".



Ante las acusaciones de su predecesor y antiguo correligionario, Rafael Correa, de haber instaurado una "dictadura", Moreno califica de "risible" que él hable de "falta de independencia de funciones" y acusó a la anterior Administración de manejar "a su antojo las instituciones del Estado".



Correa, que gobernó Ecuador de 2007 y a 2017, se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, y fue llamado a juicio la semana pasada en un caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda.



Como él, están en distintas fases judiciales su vicepresidente Jorge Glas (ya condenado) y su exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado (fugado). "Ahora existe una verdadera independencia y la Justicia actúa acorde al marco legal. Los casos del expresidente y de otros exfuncionarios deben resolverse en los tribunales y no en redes sociales", sostuvo.



Moreno tampoco teme que le puedan achacar alguna irregularidad al afirmar que ha actuado y lo hace "con total transparencia ética (...) Nosotros no vamos a actuar con la prepotencia con la que ellos actuaron. He sido muy claro en proponer una cirugía mayor a la corrupción y eso incluye este período de Gobierno", aseguró.