Lenín Moreno anuncia USD 88 millones en créditos del BEDE

El presidente, Lenín Moreno participó en la conmemoración del 40° aniversario del Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE), en el que se finiquitaron convenios con 12 gobiernos autónomos descentralizados.

El acto se desarrolló hoy, miércoles 21 de agosto del 2019, en el coliseo Iván Vallejo de Ambato. Allí se anunció que los proyectos de inversión fueron por USD 88,41 millones que beneficiarán a 1 371 700 ciudadanos. De estos fondos, USD serán para agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos.



“En esto dos años, el BEDE ha aprobado cerca de USD 1 500 millones en 1 500 proyectos de inversión”, dijo el primer mandatario.



“Largos años hemos soportado no tener transparencia de no tener honestidad, pulcritud en el manejo del erario público, pero ahora vivimos otro Gobierno, sin propaganda, sin parafernalia”, agregó Moreno.



Luego de este acto, el presidente visitó el hospital docente de Ambato. Allí recordó la visita que realizó a esta institución y la inversión que ha realizado para que funcione. Además, dispuso el plazo de un mes para que el hospital funcione adecuadamente.



“Entonces la condición está dada, señor director. Un mes, no más. Los tungurahuenses, ambateños y ecuatorianos que asisten a este hospital no merecen ser maltratados”, finalizó el primer mandatario.