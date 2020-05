Latam ratificó la reanudación de operaciones desde el 1 de junio en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las operaciones de Latam Ecuador se reanudarán el 1 de junio de 2020 en las rutas que conectan Quito y Guayaquil y Quito y Cuenca. El resto de vuelos a otros destinos domésticos como Manta, El Coca o Galápagos se realizarán, posteriormente, en función de la demanda y las autorizaciones del COE nacional.

La reanudación de las operaciones en Ecuador no se verá afectada por el anuncio realizado este martes 26 de mayo por el Grupo Latam. De acuerdo con la información, sus filiales de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos se acogieron a una protección voluntaria bajo el proceso de reorganización financiera del capítulo 11 de los Estados Unidos.



Según el director ejecutivo de Latam Ecuador, Daniel Leng, esta decisión busca la reestructuración y reorganización de las deudas debido a la crisis sin precedentes que afronta el sector por la paralización mundial de los vuelos debido a la pandemia del covid-19. La idea es redimencionar las operaciones y adecuarlas al nuevo entorno de demanda y reorganizar los balances financieros para que sea una aerolínea más sostenible.

#ContinuaremosVolando mientras nos reorganizamos bajo el capítulo 11 de los EEUU para atravesar el COVID-19, mientras transformamos nuestro negocio, nos adaptamos a una nueva forma de volar y aseguramos la sostenibilidad a largo plazo. Conoce más en https://t.co/3dLn9qpHPz pic.twitter.com/13cyt0qd0k — LATAM Ecuador (@LATAM_ECU) May 26, 2020



Él dijo que la operación dentro del Ecuador no tienen tanta relación con lo que esté ocurriendo en este proceso de reestructurción y reorganización financiera, que puede durar entre 12 y 24 meses. Más bien, explicó, que las rutas y frecuencias dependerán de la nueva demanda de pasajeros.



Sin embargo, Leng aclaró que la cantidad de frecuencias será mucho menor a lo que ofrecían antes del confinamiento. Cada semana evaluarán cómo evolucionará el mercado, el turismo y la industria para incrementar frecuencias.



Antes del inicio del confinamiento por el coronavirus ofrecían 36 frecuencias diarias y aspiraban a llegar a 50 al día por su plan de expansión. Ahora, en cambio, tendrá entre uno y dos vuelos diarios, dijo Leng. También, tienen la intención de volar a Loja, pero aún deben resolver algunos temas.



“Todo pasaje emitido por Latam, toda milla y beneficio de viajero frecuente no cambia en lo absoluto. Nada cambia porque seguiremos operando. Cada pasajero podrá tomar su decisión en función de sus planes a futuro. Cada pasaje será honrado”, dijo Leng.



Según él, es muy probable que la flota de aviones que tenían no será la misma que necesiten de ahora en adelante, “pero aún no sabemos cómo evolucionará la demanda y desde cuándo. El proceso que seguimos en la Corte (Estados Unidos) nos permite restructurar la flota a una más adecuada a la que necesitaremos más adelante”.



En el caso de las rutas internacionales, dijo Leng, la reanudación depende de las autorizaciones de los diferentes gobiernos.

Sobre las medidas de seguridad, el ejecutivo señaló que cumplen con todas las medidas de seguridad establecidas por la IATA, Organización Mundial y aeropuertos del Ecuador. “Garantizamos la seguridad en las terminales, uso obligatorio de mascarillas… En el avión contamos con filtros de alta tecnología que garantizan la recirculación del aire en tres minutos, en toda la cabina. Se reducirá el servicio a bordo, lo que disminuye al máximo la interacción con la tripulación. El pasajero puede estar tranquilo”.