Aumentaron los resultados positivos de covid-19 después del paso a semáforo amarillo en Quito

Como medida de seguridad para volver al trabajo presencial, a Fernanda S. le aplicaron el sábado 4 de julio de 2020 una prueba rápida para descartar covid-19. Dio positivo, así que quiso confirmar el resultado. El pasado lunes 6 acudió a un laboratorio de la capital.

Esta trabajadora de un ‘call center’ llegó al laboratorio Zurita & Zurita a las 09:00. Ella fue la segunda de la fila. En menos de cinco minutos, el guardia la dejó ingresar y le pidió a su acompañante que se quedara afuera. “Temo haber contagiado a mi madre hipertensa”.



La microbióloga Jeannete Zurita, encargada del centro, contó que el número de interesados en someterse a las pruebas no aumentó el mes anterior, en gran proporción. Pero sí el de resultados positivos.



Y detalla que más de 3 000 muestras para PCR (diagnósticas, que requieren hisopado nasal) de varias provincias procesaron en la semana del 24 al 30 de mayo. La cifra se redujo a 2 462 pruebas en la semana del 21 al 27 de junio.



En las últimas cinco semanas, el promedio de resultados positivos ha sido de 29,16%.Mientras que antes, por ejemplo, en la semana del 17 al 23 de mayo, el porcentaje de diagnósticos positivos era de 11,7%.



71 laboratorios privados acreditados en Pichincha constan en la lista de la Agencia de Aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina prepagada (Acess).



Las pruebas que se realizan -señala el científico de la Universidad Católica (PUCE), Santiago Ron- no son suficientes. “En la capital, la tasa de resultados positivos va entre el 53 y el 54%. Eso aún es demasiado elevado e indica que no se diagnostica a personas que son asintomáticas”.



Por lo menos -dice Ron- se deberían aplicar entre 10 y 20 veces más pruebas de las que se realizan. “En un estudio realizado en Italia se ve que más o menos el 70% de los contagiadas son asintomáticos. Por lo que podría haber muchos infectados sin diagnóstico”.



Como referencia señala que en Chile se están haciendo 10 veces más pruebas que en Ecuador, semanalmente. Obtienen, indica, un nivel de confirmaciones de contagios de más del 10%. “Aunque también están aplicando menos de lo que deberían. La tasa tendría que ser de 5% o menos”.



En Pichincha, hasta ayer se han tomado 26 460 muestras para test PCR, a través de las cuales se confirmaron 9 191 casos. En Quito están el 90,81% de los infectados.



Ayer, en otros laboratorios de la capital como Ecuamerican, Biodimed, Synlab, Praxmed y Consesalud, tampoco hubo largas filas a la espera de pruebas para covid-19 (también se hacen a domicilio).



Sin embargo, en los dos últimos laboratorios sí se procesan más test desde junio, confirmaron sus representantes.



“Es el resultado obvio del desconfinamiento”, señala Jorge Pillajo, gerente de Consesalud. En ese laboratorio pasaron de realizar 100 a 400 pruebas rápidas a la semana.



Antes de la última semana de junio, de cada 100 pruebas que se realizaban en Praxmed, dos o tres eran positivas. Ahora son 20, según la jefa del laboratorio, Gabriela Zambonino. Y pasaron de tomar 100 muestras para test PCR al mes, a 500 en estos días. Antes realizaban 1 000 pruebas rápidas al mes y ahora hacen el doble.



Fuera de un laboratorio, Gustavo Lozano esperaba ayer a su sobrino de 20 años, quien se realizaba un test PCR, luego de que un compañero de la pizzería en donde trabaja diera positivo al coronavirus. Guardaba la factura de USD 110, que debían entregar a la empresa, para un reembolso del gasto.



El costo aprobado por el Ministerio de Salud para el test de PCR es de USD 80 para pacientes derivados de la red pública y hasta 120, cuando los pedidos son de médicos privados.