La violencia golpea a mujeres en situación de movilidad en Ecuador

Las cifras son alarmantes y demuestran que la violencia, de todo tipo, golpea a las mujeres en situación de movilidad humana en Ecuador.

Se trata de un estudio en el que se encuestó a 84 mujeres; y se reveló que 93% de ellas fueron víctimas de violencia principalmente de género. La investigación la realizó la Acnur, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la organización HIAS (que brinda apoyo a los refugiados).

Y los testimonios también fueron recogidos, como el caso de una mujer en Manta: “Soporté malos tratos con el papá de mis hijas y mi hijo durante 13 años. Con él aguanté golpes, maltratos, humillaciones. Él no me dejó estudiar, no me dejó trabajar, no me dejaba ponerme minifalda ni camisas corticas cuando era flaquita y tenía muy buen cuerpo.

Cuando pude salir del país, lo dejé. Sabía que no iba a ser fácil, pero ya no aguanté más. Aquí tengo una pareja, cuando me quiere maltratar le digo: Si yo no le aguanté a mi marido, que le parí cuatro hijos, los malos tratos, porque te tengo que aguantar a ti”.

Los resultados del estudio

El 42% de quienes colaboraron con esta evaluación también confesaron que se sintieron inseguras durante sus desplazamientos y el 51% contó haber sido víctima de violencia sexual, dentro del mismo contexto.

Estos resultados son parte de un informe regional del 2022, llamado Nuestro derecho a la seguridad, en el que se incluye un capítulo de Ecuador.

Se hicieron 115 encuestas, en su mayoría a mujeres (84), de nacionalidad colombiana y venezolana.

Desde Tulcán, Carchi, también se recogió otro testimonio: “El abuso sexual hacia las mujeres que llegamos de otros lugares por obligación, se debe por no tener los documentos. Aquí se niega la ayuda por no tener los papeles y los abogados se aprovechan de la situación.

Yo tengo familia con discapacidad, ya llevo dos años aquí y no he podido legalizarme. No sé qué pasa con mis documentos en el ministerio. Eso nos pone en vulnerabilidad. Y uno por necesidad se pone a trabajar en cualquier cosa para dar de comer a los hijos”.

Una realidad dura para las mujeres

Violencia sexual, de género, física, psicológica, discriminación y xenofobia fueron algunas las principales problemáticas por las que atravesaron las mujeres encuestadas, y quienes contaron su realidad en el marco del desplazamiento.

La irregularidad se suma a esta situación y pone a las mujeres en esta condición en una mayor vulnerabilidad. De hecho, se encontró que el 36% de las mujeres participantes no cuenta con sus papeles en regla.

Pero la discriminación, contaron algunas mujeres, es la punta del iceberg de varios de sus problemas.

“Aunque afecta a todas las mujeres y niñas en general, el impacto (de la violencia sexual) es aún mayor en un contexto de desplazamiento forzado en el que abundan la discriminación, hipersexualización de los cuerpos de las mujeres refugiadas”, comenta Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador.

Un análisis regional

De acuerdo con la Acnur, solo en el 2021 el número se contaron 89,3 millones de personas en el mundo que se vieron forzadas a huir de sus países natales por diferentes tipos de situaciones y conflictos.

La cifra se actualizó a mediados del 2022 cuando ya fueron 103 millones de personas en estas condiciones.

En Ecuador hay una presencia importante de personas que han salido de países como Colombia y Venezuela. Y aunque no existan las cifras oficiales, la Acnur calcula que en el país viven unas 502 214 personas venezolanas.

Mientras que, de acuerdo con los cálculos de la misma Acnur (del portal Refugees Data), hasta el 2022 se contabilizaron 60 861 personas de nacionalidad colombiana en Ecuador, que han llegado por situaciones de desplazamiento forzado.

